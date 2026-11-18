Una paralización total de actividades y la toma del edificio consistorial marcaron la reacción de los funcionarios municipales de Quilpué al rechazo de la modificación presupuestaria que buscaba inyectar recursos para el personal a contrata.

La nueva movilización de los trabajadores se inició pocas horas después de que el Concejo Municipal desestimara la propuesta por seis votos en contra y tres a favor.

Como parte de la medida adoptada durante horas de la tarde, los trabajadores cerraron los accesos al inmueble municipal e instalaron cadenas en la entrada principal, impidiendo el normal funcionamiento de las dependencias.

La protesta, que inicialmente involucraba al personal a contrata, sumó también los apoyos de sus compañeros funcionarios de planta y de honorarios, extendiéndose así a los distintos estamentos de la Municipalidad de la Ciudad del Sol.

De manera preliminar, se informó que este jueves 19 de noviembre no habrá atención de público en las dependencias edilicias de la comuna, justamente en el marco de la paralización total de actividades declarada por los trabajadores.

La movilización se produce en medio de la controversia que enfrenta a la administración de la alcaldesa Carolina Corti con integrantes del Concejo Municipal, luego de que la modificación presupuestaria N°25 no consiguiera los votos necesarios para financiar la cuenta 21.02, correspondiente al personal a contrata.

El rechazo se sustentó, entre otros cuestionamientos, en las dudas planteadas por concejales respecto del cumplimiento del límite legal que restringe el gasto en personal a contrata al 40% de las remuneraciones del personal de planta. Durante la sesión también se cuestionó una eventual sobreestimación de $1.500 millones en la cuenta destinada a los funcionarios de planta, mientras que una de las ediles sostuvo que el municipio estaría excedido en un 7% respecto del máximo permitido.

En la misma instancia, los trabajadores habían manifestado su preocupación por la continuidad de sus empleos y la incertidumbre sobre el pago de sus remuneraciones. El presidente de la Asociación Unitaria de Funcionarios Municipales de Quilpué, Christian Urizar, cuestionó la falta de entendimiento entre el Concejo Municipal y la administración de la alcaldesa Corti, en medio de una discusión que ahora derivó en la paralización de las actividades y el cierre del edificio consistorial.

Cabe hacer presente que la controversia permanece abierta, a la espera de mayores antecedentes y del pronunciamiento de la Contraloría Regional sobre los cuestionamientos relacionados con el límite legal de contratación a contrata.

PURANOTICIA