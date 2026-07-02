Funcionarios de siete Gobiernos Regionales recorren iglesia San Francisco para conocer exitoso proyecto de restauración patrimonial

En el marco del Diplomado de Fortalecimiento de Capacidades sobre Planificación de la Inversión Pública Regional en Chile 2026, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, recibió a la delegación de funcionarios de siete Gobiernos Regionales del país en una visita a la iglesia y convento San Francisco del cerro Barón.

La actividad, organizada por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), incluyó un recorrido por el histórico inmueble que fue recuperado a través de una inversión total superior a los $8.400 millones, que fueron financiados en 80% por el Gobierno Regional de Valparaíso, entre recursos propios y un apalancamiento de capital a través de la Subdere.

La visita permitió conocer en terreno una iniciativa financiada con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), complementados con aportes de la provisión de Puesta en Valor del Patrimonio de la Subdere, cuya ejecución técnica estuvo a cargo de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

Tras el recorrido, el gobernador Mundaca señaló que “estamos muy contentos de lo que hicimos. Esto es un motivo de muchísimo orgullo. Aquí colocamos más de $7 mil millones. Trabajamos intensamente y esto hoy día es un motivo de mucho orgullo porque esto es una iglesia patrimonial, una iglesia que el 2024 fue premiada, distinguida por la forma en la cual fue conservada, pero fundamentalmente por la forma en la cual se respetó el patrimonio que significa la iglesia de San Francisco”.

La máxima autoridad de la región se refirió a la importancia de la visita de los diversos funcionarios de los Gobiernos Regionales de Chile, destacando que “tenemos la visita de profesionales de siete gobiernos regionales, de las Diplades, que están trabajando en un diplomado que tiene que ver con cómo se planifica la inversión pública regional en los respectivos territorios. Y estamos contentos de poder compartir con ellos y contentos de que ellos vean también lo que hemos hecho en materia patrimonial. El Gobierno Regional no deja nada atrás y en particular, el patrimonio, para nosotros juega un rol extraordinario y se encuentra además contenido en nuestra Estrategia Regional de Desarrollo”.

Cabe destacar que la renovada iglesia San Francisco cuenta con accesibilidad universal, además de protección al fuego de características F-120 para muros, cielo, revestimiento y pilares de nave del templo ubicado en el cerro Barón.

La obra de recuperación de este edificio patrimonial consideró la adecuación del convento como casa de retiro y además contempló en el primer nivel, un centro comunitario para uso de la ciudadanía, que incluye recintos para uso cultural y social como salas de uso múltiple, cafetería con punto de préstamo de libros, hogar universitario, bazar y sala de interpretación y de exhibición.

Con esta visita a la iglesia porteña, se buscó fortalecer las capacidades de planificación e inversión pública regional, acercando a los participantes a experiencias concretas de desarrollo e inversión con impacto en los territorios.

PURANOTICIA