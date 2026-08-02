Fuerte round entre Seremi y DOM de Viña por casas de El Olivar: presiones del Minvu por permisos de construcción serían ilegales

Una nueva arista sumó la controversia entre la Seremi de Vivienda y Urbanismo y la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Viña del Mar por la reconstrucción de viviendas en el sector El Olivar. El fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Valparaíso emitió un informe en el que concluye que la interpretación realizada por la autoridad regional sobre la Circular DDU 57/1999 sería errónea, respaldando así la postura que sostiene el Municipio de la Ciudad Jardín.

En términos simples, la discusión apunta a si es posible otorgar un nuevo permiso de edificación para un terreno donde ya existe otro permiso vigente e incluso obras iniciadas. Mientras la Seremi sostiene que sí puede hacerlo, la DOM afirma que, una vez iniciada la construcción, cualquier cambio debe tramitarse mediante una modificación del proyecto existente y no a través de un segundo permiso.

Aunque el informe del fiscal judicial fue elaborado en una causa relacionada con un proyecto inmobiliario de la empresa Makroceano S.A. en avenida Borgoño, el criterio que adopte la Corte de Apelaciones también podría tener consecuencias en la reconstrucción de El Olivar, donde la Seremi instruyó a la Dirección de Obras a no rechazar nuevos permisos por el hecho de que un predio ya contara con un permiso anterior o con obras iniciadas.

El pronunciamiento fue emitido en el marco de los reclamos de ilegalidad presentados por organizaciones ambientales y la Municipalidad de Viña del Mar contra la Resolución Exenta N°163 de febrero de 2026. Mediante dicho acto administrativo, la Seremi de Vivienda dejó sin efecto el rechazo realizado por la Dirección de Obras Municipales y ordenó aprobar el Anteproyecto de Edificación N°13.076/2022 de la empresa Makroceano S.A., para levantar un edificio de departamentos en avenida Borgoño.

FISCAL RESPALDA POSTURA DE LA DOM

En el informe evacuado a la Corte de Apelaciones, el fiscal judicial Mario Fuentes Melo sostuvo que la interpretación realizada por la Seremi respecto de la Circular DDU 57 sería incorrecta. Según explicó, dicha circular reconoce que la Ley General de Urbanismo y Construcciones permite obtener más de un permiso de edificación para un mismo predio, pero únicamente mientras el propietario mantiene distintas alternativas de desarrollo y antes del inicio de las obras.

"De ello se sigue que la coexistencia de permisos o anteproyectos paralelos es admitida por la normativa con un propósito específico y limitado: permitir alternativas previas mientras el propietario define el proyecto que ejecutará, pero no autorizar la mantención indefinida de proyectos concurrentes una vez que ha debido quedar determinado cuál de ellos regirá efectivamente en el predio", señala el informe.

En ese sentido, el fiscal sostiene que el inicio de las obras constituye el momento en que deja de ser posible mantener proyectos paralelos sobre un mismo terreno.

"El inicio de las obras constituye el hito que clausura la etapa de alternativas", indica el documento, agregando que, desde ese momento, cualquier cambio debe tramitarse mediante una modificación del proyecto original, conforme a los artículos 1.4.16, 5.1.17 y 5.1.18 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

LA DISPUTA LLEGÓ A EL OLIVAR

La interpretación de la Circular DDU 57 no solo es parte del conflicto por el proyecto inmobiliario de Makroceano, sino que también dio origen a una disputa entre la Seremi de Vivienda y la Dirección de Obras Municipales por los permisos de reconstrucción en El Olivar, uno de los sectores más afectados por el megaincendio de febrero de 2024.

Mediante un oficio fechado el 9 de julio de 2026, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Marcelo Ruiz Fernández, instruyó a la Dirección de Obras de Viña del Mar a no rechazar solicitudes de permisos de reconstrucción únicamente porque el terreno ya contara con un permiso anterior vigente o incluso con obras iniciadas.

La autoridad regional sostuvo que la Circular DDU 57 no establece como requisito para otorgar un nuevo permiso que las obras no hayan comenzado, sino que la obligación de definir cuál será el proyecto definitivo corresponde a una etapa posterior, asociada al proceso constructivo.

"Entender dicha gestión asociada al proceso de construcción como una condición para el otorgamiento del permiso implica una exigencia no prevista en la normativa de urbanismo y construcciones", indicó el seremi en el documento.

Asimismo, argumentó que el otorgamiento de permisos de edificación corresponde a un procedimiento reglado, por lo que las Direcciones de Obras Municipales no pueden incorporar requisitos adicionales a los establecidos en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.

LA RESPUESTA DEL MUNICIPIO

La Dirección de Obras Municipales respondió mediante el Ordinario N°665, fechado el 21 de julio de 2026, rechazando la interpretación realizada por la Seremi y asegurando que ésta contradice pronunciamientos emitidos por la propia División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

El director de Obras Municipales, Joan Saavedra de Mateo, citó los Ordinarios N°68 de febrero y N°295 de mayo de 2026, documentos en los que -según expuso- la División de Desarrollo Urbano estableció que cuando un permiso ya está en ejecución no corresponde otorgar un segundo permiso para el mismo predio, salvo situaciones excepcionales, debiendo tramitarse una modificación del proyecto.

La DOM también sostuvo que los formularios oficiales del Minvu respaldan ese criterio, ya que las modificaciones a proyectos de reconstrucción deben ingresarse precisamente como modificaciones de proyecto y no como permisos completamente nuevos.

"Emitir un segundo permiso para el mismo objeto y predio generaría duplicidad administrativa que no está admitida en el marco normativo aplicable", sostuvo la Dirección de Obras.

Finalmente, el municipio solicitó que, si la División de Desarrollo Urbano mantiene una interpretación distinta, ésta sea formalizada mediante una circular de aplicación nacional, conforme al artículo 4° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

LO QUE DEBERÁ RESOLVER LA CORTE

El informe del fiscal judicial no constituye una resolución definitiva, pero sí representa un antecedente relevante para la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que deberá resolver si mantiene o deja sin efecto la Resolución Exenta N°163 mediante la cual la Seremi ordenó aprobar el anteproyecto inmobiliario de Makroceano.

Más allá de ese caso, el fallo también podría transformarse en un precedente para otros conflictos donde exista la misma discusión jurídica, como la reconstrucción de viviendas en El Olivar. Si la Corte comparte la interpretación del fiscal judicial, se fortalecería la postura de la Dirección de Obras de Viña del Mar respecto de que no corresponde otorgar nuevos permisos cuando ya existe uno en ejecución, sino que los cambios deben tramitarse mediante modificaciones del proyecto original. Si, por el contrario, respalda la interpretación de la Seremi, se validaría el criterio utilizado por la autoridad regional para la reconstrucción en ese sector.

PURANOTICIA