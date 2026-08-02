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Deslizamiento de rocas en Avenida España mantiene transito inhabilitado en pista derecha en dirección a Viña del Mar

Deslizamiento de rocas en Avenida España mantiene transito inhabilitado en pista derecha en dirección a Viña del Mar

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Por trabajos de despeje que se realizan en la ruta, el tránsito se encuentra parcialmente suspendido desde Amalia Paz hasta San Luis hacia la Ciudad Jardín, en el sector Yolanda.

Deslizamiento de rocas en Avenida España mantiene transito inhabilitado en pista derecha en dirección a Viña del Mar
Domingo 2 de agosto de 2026 15:54
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Un deslizamiento de rocas a un costado de la Avenida España mantiene inhabilitado el transito vehicular en la pista derecha de la concurrida vía, en dirección a Viña del Mar.

Por trabajos de despeje que se realizan en la ruta, el tránsito se encuentra parcialmente suspendido desde Amalia Paz hasta San Luis hacia la Ciudad Jardín, en el sector Yolanda.

Las autoridades hicieron un llamado a transitar con extrema precaución, debido a las labores que se encuentra realizando personal municipal y considerando el riesgo de nuevos desprendimientos en el sector. 

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