Violenta riña entre cantantes callejeros termina con pasajero herido en metro de Viña del Mar

Un hombre resultó herido tras ser apuñalado durante la tarde del pasado sábado al interior de un vagón del Metro EFE Valparaíso, en un hecho que generó preocupación entre los pasajeros que presenciaron la agresión.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el ataque se produjo mientras el tren circulaba a la altura de la estación El Salto, momento en que se habría desencadenado una discusión que terminó en violencia.

La víctima, tras recibir la agresión con arma blanca, logró descender del convoy en la estación Hospital, donde habría recibido asistencia inicial mientras se coordinaba su traslado a un centro de salud.

Según relataron pasajeros presentes en el vagón, el incidente se habría originado luego de que dos cantantes comenzaran a discutir, situación que escaló hasta derivar en el ataque con arma blanca.

El hecho provocó alarma entre los usuarios del servicio ferroviario, quienes manifestaron su preocupación por la seguridad al interior de los trenes, especialmente en horarios de alta concurrencia.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de la víctima ni la gravedad de sus lesiones, mientras las autoridades trabajan para esclarecer la dinámica de los hechos.

El caso quedó en manos de los organismos competentes, que deberán determinar responsabilidades y evaluar medidas para reforzar la seguridad en el transporte público de la región.

