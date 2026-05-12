Franco Parisi condiciona apoyo del PDG a Ley Miscelánea: "Vamos a dar el beneficio de la duda, pero no se la daremos tres veces"

En el marco de la discusión de la denominada "ley miscelánea" en la Comisión de Hacienda, el excandidato presidencial Franco Parisi ha tomado un rol protagónico al negociar directamente con el Gobierno. Tras tensiones que casi quiebran el diálogo la semana pasada, Parisi confirmó este martes, en conversación con Puranoticia.cl, que el Partido de la Gente ha logrado reorientar el relato del proyecto hacia las necesidades urgentes de la clase media y sectores vulnerables.

La piedra angular de la negociación liderada por el economista se centra en el alivio económico directo al bolsillo de los ciudadanos. El líder del PDG aseguró que el Gobierno se ha comprometido a ingresar indicaciones para eliminar el peso tributario en productos esenciales.

"El gobierno se está comprometiendo para poder implementar lo que nosotros tanto hemos luchado, que no se pague IVA por los medicamentos y no se pague IVA por los pañales, tanto adultos como los niños".

Uno de los puntos más ambiciosos de su propuesta es la reestructuración del acceso a la vivienda, buscando transformar a los arrendatarios en propietarios mediante la institucionalización del "bono pie" y la devolución del IVA en la compra de inmuebles.

"¿Cuántas enfermeras, matronas, TENS, emprendedoras, mujeres que está arrendando ahora va a poder ser propietaria? Nosotros queremos más propietarios y menos arrendatarios".

Parisi criticó las propuestas de otros sectores, señalando que simplemente eliminar el IVA beneficiaría a los family offices y no a las familias. En cambio, su plan busca que el reembolso del 14% del IVA, sumado al bono pie, genere un respaldo del 34% para los compradores.

RELACIÓN ‘’DURA’’ CON EL EJECUTIVO

A pesar de la apertura al diálogo, Parisi fue enfático en que la confianza con el Palacio de La Moneda es frágil. Describió sus reuniones con el ministro como "muy duras y secas", cuestionando la gestión política de José Antonio Kast.

Advertencia al Gobierno: Parisi señaló que el Ejecutivo se equivocó al "hipotecar su gobierno" en procesos anteriores y que no habrá más concesiones.

Parisi señaló que el Ejecutivo se equivocó al en procesos anteriores y que no habrá más concesiones. Advertencia de última instancia: Parisi fue enfático al señalar que el apoyo de su bancada no es un cheque en blanco y que el Gobierno ha agotado gran parte de su crédito político. Al respecto, definió la posición actual del bloque : "Le dimos el beneficio de la duda una vez, se lo dimos dos veces, pero no se la vamos a dar tres veces"

Parisi fue enfático al señalar que el apoyo de su bancada no es un cheque en blanco y que el Gobierno ha agotado gran parte de su crédito político. Al respecto, definió la posición actual del bloque Enfoque en la Clase Media: El líder político definió su sector como el único preocupado por quienes son "muy pobres para comprar al contado una vivienda y muy ricos para tener un subsidio".

Finalmente, Parisi aclaró que, aunque él lidera las conversaciones, el voto final recae en la autonomía de los diputados del PDG, a quienes ha recomendado votar a favor en general, condicionado a que el Gobierno cumpla con el envío del articulado prometido en los próximos días.

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