Francisco Chahuán deja el Senado proyectando Valparaíso y Viña del Mar a 20 años: "El futuro no llega por arte de magia; se construye"

Mientras el país se prepara para la ceremonia de cambio de mando presidencial, minutos antes también se formalizará la salida de diputados y senadores que no continuarán en el Congreso Nacional. Entre ellos se encuentra el senador por la región de Valparaíso, Francisco Chahuán, quien este miércoles 11 de marzo dejará oficialmente de ser parlamentario tras dos décadas dedicadas al trabajo legislativo.

En ese contexto, el abogado de profesión decidió conceder a Puranoticia.cl su última entrevista como autoridad pública, instancia en la que repasó su trayectoria política, recordó los proyectos que marcaron su gestión en las dos cámaras y planteó una mirada de largo plazo para el desarrollo de la región de Valparaíso y el país en su conjunto.

Durante la conversación, el parlamentario de Renovación Nacional (RN) se emocionó en algunos pasajes al recordar el camino recorrido desde que inició su carrera parlamentaria como Diputado, entre 2006 y 2010, para luego desempeñarse durante dos periodos como Senador de la República, entre los años 2010 y 2026.

BALANCE LEGISLATIVO

En la entrevista, Chahuán repasó una serie de iniciativas que, a su juicio, marcaron su trabajo legislativo y territorial durante estos 20 años. En materia de salud, destacó su participación en el impulso de proyectos hospitalarios clave para la región, entre ellos el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, el Hospital Biprovincial Quillota - Petorca, el Hospital Provincial de Marga Marga, el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, el Hospital San José de Casablanca, el Hospital de Putaendo, además de los primeros pasos del nuevo Hospital Carlos van Buren de Valparaíso y el Hospital Biprovincial San Felipe - Los Andes, junto con distintos Centros de Salud Familiar (Cesfam).

También destacó el trabajo realizado en materia de legislación sanitaria, donde impulsó más de 200 recursos de protección en favor de pacientes (la gran mayoría de la Quinta Región) y proyectos que permitieron ampliar el acceso a tratamientos.

En ese sentido, recordó haber impulsado la inclusión de diversas enfermedades al sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES), junto con leyes como la de enfermedades raras poco frecuentes y, una de las más importantes: la Ley del Cáncer.

El Senador también recordó avances en materia de infraestructura y logística regional. Entre ellos, mencionó la construcción de la autopista Troncal Sur, su participación en la consolidación del Puerto Terrestre de Los Andes, la definición del megapuerto de San Antonio y los esfuerzos relacionados con la segunda etapa del Puerto de Valparaíso.

VALPARAÍSO Y VIÑA A FUTURO

Más allá del cierre de su etapa parlamentaria, Chahuán aseguró que seguirá trabajando en proyectos para la región, particularmente en el ámbito de la prospectiva, disciplina estratégica orientada a proyectar escenarios de futuro. Y es que junto a indicar que hace un mes publicó un libro dedicado a esta temática, centrado en la forma de anticipar transformaciones para el desarrollo del país, el congresista explicó a Puranoticia.cl que "los futuros no llegan por arte de magia. Los futuros se construyen. Y básicamente es cómo logramos construir futuros deseables".

Uno de los proyectos en los que actualmente trabaja está relacionado con el futuro de Valparaíso de cara al año 2043, cuando la ciudad cumpla 500 años desde su descubrimiento. "Estamos trabajando para el Valparaíso de los 500 años. Vamos a cumplir 500 años del descubrimiento y estamos trabajando en un proyecto donde queremos que el año 2043 Valparaíso sea otro. Pero para que sea otro el 2043 tenemos que construir las bases ahora", informó el militante de Renovación Nacional.

Vale hacer presente que la iniciativa en cuestión es desarrollada junto al abogado Rodrigo Díaz Yuvero y busca recoger la opinión de los vecinos porteños para proyectar el desarrollo de la ciudad, con énfasis en la protección del patrimonio, una mayor relación con el borde costero y una ciudad más amigable para sus habitantes.

Consultado por el desarrollo de Viña del Mar, sostuvo que también existe un proyecto similar, aunque advirtió que requiere un esfuerzo mayor para consolidarse. "Necesitamos personas que crean que el proyecto de ciudad es más grande que el proyecto personal y, por eso, con la Alcaldesa de Valparaíso (Camila Nieto) yo tengo una excelente relación, porque la Alcaldesa sabe que el proyecto de Valparaíso es más grande que ella", destacó el legislador.

Respecto a la situación en la Ciudad Jardín, precisamente con la alcaldesa Macarena Ripamonti, añadió que "yo creo que en Viña hay que hacer un esfuerzo mucho más grande. Yo creo que en Viña falta todavía un despertar mucho más potente".

PROSPECTIVA REGIONAL

Chahuán también abordó desafíos estructurales que enfrenta la región de Valparaíso, particularmente en materia demográfica y sanitaria. Según expuso, la prospectiva regional plantea la consolidación de la red sanitaria, fortaleciendo especialmente la atención primaria a través de los Cesfam. Además, advirtió sobre una compleja situación poblacional, pues la zona es una de las pocas del país donde mueren más personas de las que nacen, lo que refleja un envejecimiento acelerado y una baja tasa de natalidad.

Otro eje de desarrollo planteado por el senador Francisco Chahuán dice relación con la articulación entre universidades y proyectos regionales. En ese contexto, subrayó que "acá se requiere conectar a los estudiantes de pregrado y de postgrado con planes de desarrollo regional en que las tesis sean sobre proyectos de desarrollo regional".

A su juicio, esta estrategia debe vincular a las asociaciones gremiales con el mundo académico para fortalecer la masa crítica que permanezca trabajando en la región.

Dentro de las propuestas para el futuro regional, planteó una serie de proyectos de infraestructura. Entre ellos mencionó la conexión entre el Puerto Terrestre de Los Andes, el Puerto de Ventanas y el Puerto de Valparaíso, junto con retomar el proyecto de tren rápido. Sobre esta iniciativa señaló que "este Gobierno se farreó esa oportunidad", planteando que el trazado adecuado debería considerar un paso por Casablanca, con una estación intermodal, para luego continuar hacia Viña y Valparaíso.

En materia de desarrollo territorial, resaltó la importancia de recuperar el patrimonio regional y potenciar el turismo. En ese ámbito mencionó la necesidad de fortalecer los valles de Aconcagua (San Felipe - Los Andes), Leyda (San Antonio) y Casablanca, integrándolos a una red de turismo vinculada a la producción vitivinícola.

Asimismo, planteó la posibilidad de reactivar la construcción en comunas como Viña del Mar y Concón, aunque siempre con los resguardos ambientales correspondientes.

CONEXIÓN CON ARGENTINA

Otro punto abordado en la entrevista fue la relación logística y económica con Argentina, donde el Senador planteó la necesidad de retomar el antiguo tren trasandino por medio de su ampliación, asegurando haber conversado con autoridades de Mendoza sobre la iniciativa. Y es que, según explicó, el desarrollo minero proyectado en esa provincia del país vecinos abre una serie de oportunidades de integración con Chile.

En ese mismo contexto, destacó el rol que podría cumplir el aeropuerto de Concón en la conectividad regional. A su juicio, esta infraestructura proyectada para la próxima década permitiría conexión rápida con Mendoza y otras provincias argentinas.

En materia portuaria, el exparlamentario hasta este 11 de marzo señaló que el desarrollo regional debe centrarse en potenciar el Puerto Terrestre de Los Andes, junto con los puertos de San Antonio, Valparaíso y Ventanas.

En ese sentido, recordó propuestas que realizó para acelerar la construcción del megapuerto de San Antonio: "Construyendo el molo desde el mar hacia la tierra, hacia el puerto, hacia la costa. Así se evita justamente el impacto vial con la extracción de áridos y se traen grandes cantidades de piedra desde minas del norte y en cuatro años se apura la construcción del megapuerto", expresó.

Al finalizar la entrevista, Francisco Chahuán explicó por qué decidió conceder su última conversación como Senador a Puranoticia.cl. Según señaló, "es un medio muy importante para la región, que nos permite llegar a todos y cada uno de los vecinos, también porque este es un medio que cree y apuesta por la región, y también apuesta porque seamos capaces de mirar a largo plazo".

De esta forma, el parlamentario RN cierra una etapa de dos décadas en el Congreso Nacional, marcada por su paso por ambas cámaras y por una agenda legislativa centrada –según remarcó durante la entrevista– en temas de salud, infraestructura y desarrollo regional. Su salida del Senado coincide con el inicio de un nuevo ciclo político en el país, pero también con una etapa en la que asegura que continuará impulsando iniciativas ligadas a la prospectiva y al desarrollo estratégico de la región, especialmente de cara a los desafíos demográficos, económicos y de conectividad que enfrentará.

