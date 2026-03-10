Corte programado de agua potable afectará por seis horas a varios sectores de Quillota

Un corte programado de agua potable promete afectar a vecinos de varios sectores de la comuna de Quillota durante este jueves 12 de marzo.

Según dio a conocer la empresa sanitaria Esval, la suspensión temporal del suministro hídrico se extenderá por seis horas, entre las 15:00 y las 21:00 horas.

En cuanto al motivo de esta acción, se indicó que se debe a labores de mejoramiento de las redes de la comuna, afectando a cerca de 300 cientes.

Respecto a los sectores que estarán sin agua potable son calle O’Higgins, entre Yungay y Alberdi; calle San Martín, entre Yungay y Arauco.

A ellos se suman el pasaje Almirante Riveros; pasaje Patricio Lynch; pasaje Baquedano; pasaje Latorre y pasaje General Lagos.

PURANOTICIA