Formalizan ante la ONU postulación oficial de Valparaíso para ser sede del acuerdo BBNJ

Con el propósito de formalizar la postulación de Valparaíso como sede de la Secretaría del Acuerdo sobre la Biodiversidad Marina más allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), instancia que aborda a nivel internacional la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina, Chile –a través de su Cancillería- presentó oficialmente la propuesta a los miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

De esta manera, la región de Valparaíso busca convertirse en la sede mundial de este valioso Tratado de Alta Mar, que se posiciona como un elemento clave de la gobernanza oceánica junto a otras instancias que se han llevado a cabo en torno a la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, y que transformaría a Valparaíso en la primera sede oficial de una institución de Naciones Unidas en América Latina.

El gobernador Rodrigo Mundaca destacó que esta presentación “señala las características y bondades que tiene Chile, particularmente la ciudad de Valparaíso, alojada en la región de Valparaíso, para poder alojar en nuestro territorio la Secretaría Técnica del tratado de alta mar más importante de las últimas cuatro décadas, el BBNJ. Un tratado que tiene por finalidad conservar y proteger la biodiversidad y los recursos genéticos marinos".

"Esta secretaría técnica alojada en nuestro territorio no es casualidad, a propósito que somos una región oceánica, somos un país oceánico, la principal vía de acceso al Pacífico Sur (…) Somos el país que, después de Australia y Estados Unidos, tiene la mayor superficie marina protegida, y -por tanto- contamos con condiciones inmejorables para poder alojar en nuestro territorio la secretaría técnica del BBNJ”, agregó.

Junto a esto, recalcó que “esto da cuenta también de la importancia que tiene el multilateralismo, el trabajo colaborativo, el trabajo en el marco de ONU y el trabajo abnegado de muchas y muchos trabajadores de la Cancillería, de los territorios, de la región de Valparaíso en particular, que hemos trabajado silenciosamente para poder hacer realidad esto que todavía es un anhelo y un sueño”.

Dentro de los puntos claves de la presentación ante la ONU, se identifican la identidad marítima del territorio, su trabajo eficiente, seguro, y globalmente conectado con el medio ambiente. Asimismo, detalla como principios de la postulación la transparencia, la responsabilidad, la eficacia, y la inclusividad, principalmente.

