Forestal Alto tendrá el primer Centro Comunitario de Cuidados de Viña del Mar

El primer Centro Comunitario de Cuidados (CCC) de Viña del Mar iniciará su construcción en el sector de Forestal Alto, a través de la entidad patrocinante del Municipio de Viña del Mar.

La iniciativa responde a un trabajo sostenido y en estrecha coordinación con la comunidad, representada por el Consejo Vecinal de Desarrollo Esperanza Las Palmas, que ha sido clave en la definición, diseño y priorización del proyecto.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que “este proyecto representa algo muy significativo para Forestal Alto y para todo Viña del Mar, porque donde antes hubo emergencia y dolor, hoy estamos levantando infraestructura pública pensada para cuidar, acompañar y fortalecer a la comunidad”.

La jefa comunal afirmó que “este nuevo Centro Comunitario de Cuidados es resultado de un trabajo entre el municipio, los vecinos, y distintas instituciones del Estado, que nos permite avanzar en recuperación con sentido, generando espacios dignos para el encuentro, el apoyo mutuo y el bienestar de miles de familias del sector. En definitiva, es poner la inversión donde debe estar, al servicio de los barrios”.

Por su parte, la presidenta del Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD) Esperanza Las Palmas, Marcia Torrejón, indicó que “ya fijamos el traspaso del terreno con el Serviu y la constructora, siempre con el apoyo de la Municipalidad. Para nosotros es muy importante concretar este anhelo, que nos va a permitir tener otro lugar físico para que nuestro sector pueda tener talleres para los vecinos y vecinas y, además, en caso de otra emergencia, podemos tenerlo como punto fijo de abastecimiento”.

Como resultado del proceso articulado entre el Municipio y comunidad, se ha logrado la asignación directa de recursos para su ejecución por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en el marco de los programas de equipamiento comunitario orientados a fortalecer la infraestructura social en territorios vulnerables y en proceso de reconstrucción; esto, dado que el sector fue parte de los barrios siniestrados en el incendio de Forestal y Nueva Aurora, incluso el terreno donde será emplazado fue usado como depósito de escombros durante la emergencia.

El Centro Comunitario de Cuidados está orientado a fortalecer las redes de apoyo local, promover el bienestar comunitario y abordar las necesidades de cuidado, especialmente de personas mayores, personas con dependencia, mujeres cuidadoras, niños y niñas, para avanzar hacia barrios más integrados, solidarios y resilientes.

Su infraestructura contará con cocina de tipo industrial, equipada para la preparación de alimentos en eventos y actividades, baños, patio de acceso y patio interior, destinados a espacios de circulación, esparcimiento y actividades al aire libre y estacionamiento, entre otras dependencias.

PURANOTICIA