Exalcalde de Santa María fue formalizado por abuso sexual y Alcaldía de San Esteban lo desvinculó como administrador municipal

El exalcalde de Santa María y actual administrador municipal de San Esteban, Manuel León Saa, fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Los Andes por el delito de abuso sexual, tras una denuncia presentada el fin de semana por una mujer adulta.

Según informó el fiscal de Los Andes, Jorge Alfaro, los graves hechos investigados habrían ocurrido durante la madrugada de este sábado 16 de mayo en el domicilio de la denunciante, una mujer que era conocida del imputado.

El persecutor detalló que el imputado “habría realizado acciones de carácter sexual y abusivas respecto de una mujer adulta que era conocida de éste, en el domicilio de esta última, durante la madrugada del día sábado”.

A raíz de la denuncia, el Ministerio Público instruyó las primeras diligencias a la Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Brigada de Delitos Sexuales.

Sobre el procedimiento, el fiscal Alfaro explicó que “con el relato se inicia la investigación y las primeras diligencias por parte de la Brigada de Delitos Sexuales, quienes procedieron a la detención del imputado, quien mientras se realizaban diligencias para dar con su ubicación se presentó hasta el cuartel policial”.

Durante la audiencia, el tribunal decretó las medidas cautelares de arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse o tomar contacto con la víctima, además de fijar un plazo de seis meses para desarrollar la investigación.

Tras conocerse la formalización y las cautelares, el Municipio de San Esteban informó mediante un comunicado que se resolvió poner término al vínculo contractual del funcionario, indicando que se trataba de un cargo de exclusiva confianza.

Además, señalaron que se pusieron a disposición de los requerimientos de la PDI y que, por instrucción de Alcaldía, se solicitó tomar contacto con organismos especializados de apoyo a víctimas de este tipo de denuncias, agregando que esperan que la investigación permita esclarecer con claridad los hechos denunciados.

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