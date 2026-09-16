Fonderos de Viña del Mar se suman a la prevención de la explotación sexual infantil en Fiestas Patrias

En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, la directora regional (s) del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia de Valparaíso, Carolina López, encabezó una jornada de prevención y sensibilización contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (NNA) en las ramadas del Sporting de Viña del Mar.

La iniciativa consistió en un recorrido puesto por puesto para entregar folletería informativa a fonderos, trabajadores y asistentes, con el objetivo de facilitar el reconocimiento de señales de alerta y dar a conocer los canales institucionales de denuncia.

Durante la actividad, que contó con el apoyo de un punto de tenencia temporal de Carabineros en el recinto, diversos espacios se sumaron a la difusión, entre ellos la “Fonda Las Wawitas”, de los influencers Byking y Lokolukas.

Tras finalizar el recorrido, la directora regional (s) Carolina López destacó la recepción de los trabajadores:

“Los fonderos nos recibieron muy bien y pudimos comprometerlos con su ayuda para hacer la denuncia cuando corresponda, de manera segura, al número 133 de Carabineros de Chile, 134 de la Policía de Investigaciones y de manera anónima al *4242”.

Durante la jornada, algunos asistentes compartieron testimonios sobre intentos de acercamiento de hombres adultos hacia niñas y adolescentes mediante redes sociales y videojuegos, lo que reafirmó la urgencia de mantener la alerta comunitaria tanto en entornos físicos como digitales.

Las acciones preventivas responden a una preocupante realidad estadística: según datos del Ministerio Público, las denuncias por explotación sexual de NNA a nivel nacional registraron un incremento del 73% entre los años 2022 y 2024. En el plano local, el Servicio de Protección Especializada de Valparaíso informó que solo en el primer semestre de este año presentó cerca de 30 denuncias por posibles situaciones de explotación sexual vinculadas a adultos que intentaron acercarse a menores en contexto residencial.

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