Fiscalizan buses interurbanos y refuerzan controles a conductores ante aumento de viajes por Fiestas Patrias en Valparaíso

El aumento de pasajeros que se espera durante las celebraciones de Fiestas Patrias llevó a autoridades de la región de Valparaíso a reforzar las fiscalizaciones a buses interurbanos y rurales, con especial atención al cumplimiento de las normas laborales y de seguridad vial.

Una de las primeras inspecciones se realizó en el terminal de buses de Valparaíso, donde la seremi del Trabajo y Previsión Social, Carolina Sangüesa; el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Matías Valenzuela; y la directora regional (s) del Trabajo, Rachel Aránguiz, fiscalizaron las condiciones en que se desarrolla el transporte de pasajeros.

En materia laboral, los controles estarán centrados en el cumplimiento de la jornada de trabajo de conductores y tripulantes. De acuerdo con el artículo 25 del Código del Trabajo, los conductores pueden cumplir un máximo de cinco horas de viaje, tras lo cual deben contar con dos horas de descanso.

“Desde la Dirección del Trabajo estamos realizando fiscalización para que se dé cumplimiento a la normativa laboral que establece los descansos que deben tener los conductores de autobuses. Vamos a estar fiscalizando los distintos rodoviarios de la región y tendremos funcionarios en turno en todas las provincias para atender las denunciar por incumplimiento al feriado irrenunciable”, afirmó la titular del Trabajo.

Los controles también consideran aspectos directamente relacionados con la seguridad de los pasajeros. Entre ellos se encuentra el uso del cinturón de seguridad, las sillas para niños, la detección de vehículos informales o "piratas", además de eventuales deficiencias técnicas y problemas con la documentación de los vehículos.

Desde Transportes, el seremi Valenzuela señaló que "valoramos estas acciones articuladas del Estado. En este caso puntual, el apoyo de nuestro equipo de fiscalización se ha concentrado en el rodoviario de Valparaíso, revisando tanto buses interurbanos como rurales. Son medidas que no solo mejoran la conectividad de los habitantes de la región, sino que aportan directamente a la seguridad de toda la comunidad”.

Las autoridades llamaron a quienes se trasladarán durante Fiestas Patrias a planificar sus viajes con anticipación, revisar las condiciones de los vehículos, respetar los límites de velocidad y utilizar permanentemente el cinturón de seguridad.

Cabe hacer presente que para consultas o reclamos relacionados con el transporte, se encuentra disponible el Portal Ciudadano Transporte Escucha de la Subsecretaría de Transportes, además de los teléfonos 800 730 073 y 600 730 0073.

En materia laboral, la ciudadanía puede recurrir a la Dirección del Trabajo a través de su sitio web o mediante el teléfono 600 450 4000.

PURANOTICIA