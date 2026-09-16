Cae "jauría" de jóvenes delincuentes que atacaba a adultos mayores, mujeres y turistas para robarles en el plan de Valparaíso

Tres jóvenes delincuentes fueron detenidos en distintos puntos del plan de Valparaíso, en procedimientos que permitieron sacar de circulación a integrantes de un grupo que acostumbraba actuar de manera conjunta para cometer delitos.

Esta verdadera "jauría" de antisociales tenía como principales víctimas a personas de la tercera edad, a mujeres y también a turistas, grupos que han sido blanco de varios delitos de robo por sorpresa acontecidos durante el último tiempo en la comuna.

El primero de los procedimientos se concretó en la esquina de avenida Errázuriz con la plaza Sotomayor, donde el sujeto identificado como J.I.A.V., de 18 años, fue detenido por el delito de robo por sorpresa, tras la cooperación de la propia ciudadanía.

En el mismo sector, personal de Carabineros realizó un control de identidad a M.F.P.S., de 21 años, estableciendo que mantenía una orden de detención vigente por microtráfico. Además, registraba antecedentes por delitos violentos.

El tercer detenido es un menor de edad, D.V.T.E., de 17 años, quien fue aprehendido por el delito de robo por sorpresa en el sector de avenida Argentina con Chacabuco.

El capitán Felipe Cárdenas, subcomisario de la 2ª Comisaría Central de Valparaíso, comentó que "se detuvo a tres individuos que noralmente operan en grupos".

"Quiero hacer presente que estos tres detenidos son aquellos que operan en grupo y atacan principalmente a la tercera edad, mujeres y turistas", agregó.

Cabe hacer presente que los procedimientos se desarrollaron en distintos puntos del plan porteño, en medio del trabajo policial destinado a detectar a quienes cometen robos por sorpresa y otros delitos en sectores de alta circulación de personas.

PURANOTICIA