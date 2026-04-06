Fiscalizaciones durante el fin de semana largo dejaron 37 detenidos en Viña del Mar

Superando todas las expectativas, Viña del Mar se consolidó este fin de Semana Santa como el destino predilecto para viajes de corta duración, de acuerdo a cifras entregadas por la sección de Informaciones Turísticas del Departamento de Turismo del municipio.

La información fue recopilada en los establecimientos formalizados, arrojando números muy similares a los del año pasado, y que superan lo esperado por la Cámara Regional del Comercio y la Producción, con cerca de un 67% de ocupación hotelera efectiva.

Los resultados se traducen, además, en un flujo constante de visitantes que impacta directamente en el comercio y la gastronomía local.

La alcaldesa Macarena Ripamonti indicó que "el desarrollo de eventos masivos de calidad, junto a una amplia oferta de panoramas y actividades, ha sido clave para que las personas elijan visitar Viña del Mar y para consolidarnos durante todo el año como la capital turística del país”.

La jefa comunal añadió que “el Teatro Municipal, con tres jornadas repletas y obras de primer nivel, los museos Palacio Vergara y Rioja, junto a distintos hitos en nuestros parques, un buen clima que acompañó, y un despliegue estratégico de seguridad con equipos municipales y Carabineros para resguardar tanto a visitantes como a vecinos, fueron parte de un trabajo planificado con anticipación”.

La autoridad puntualizó que “todo esto ha permitido generar un impacto positivo, reflejado en una alta ocupación hotelera y un importante dinamismo en la gastronomía local”.

PANORAMAS PARA TODA LA FAMILIA

Para estos días, Viña del Mar preparó una serie de actividades masivas como el show de stand up “Mejor Imposible” en la Quinta Vergara, que reunió a los comediantes Alison Mandel, Fabrizio Copano, Chiqui Aguayo, Pedro Ruminot, Juan Pablo López y Sergio Freire.

El Japan Geeks, una jornada llena de concursos, comunidades, tiendas, artesanos, ilustradores, invitados, cosplay, músicos en vivo y foodtrucks se realizó este domingo en el Parque de la Quinta Vergara y la feria gastronómica “Sobre mesa” en el Sporting.

A lo que se sumó el estreno del musical Jesucristo Superstar, producción propia del Teatro Municipal de Viña del Mar, que fue ovacionado por el público.

BALANCE DE SEGURIDAD

Para dar tranquilidad a residentes y visitantes en toda la comuna y, especialmente, en los sectores de mayor afluencia de público, el Municipio de Viña del Mar, a través de la Dirección de Seguridad dispuso un plan integral que significó un el despliegue de 471 patrullajes con presencia sostenida en plan, borde costero y sectores altos.

Además, se realizaron 34 fiscalizaciones y 17 controles a comercio ambulante junto a la Primera Comisaría, con 2.737 especies decomisadas y 37 detenidos, principalmente por robos, Ley 20.000, órdenes vigentes y desórdenes en sectores como Arlegui, Plaza O’Higgins, Av. Perú y 14–15 Norte.

También se reforzó el trabajo conjunto con Carabineros y Armada, junto a los cuales se realizaron 95 controles de identidad y 67 controles vehiculares, lo que permitió mayor control territorial.

Así, gracias a la alta intensidad operativa, el fuerte impacto en detenciones y decomisos, y presencia efectiva en zonas de mayor concentración turística, se logró contener delitos de oportunidad y desórdenes en el espacio público.

PURANOTICIA