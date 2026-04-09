Fiscalización masiva en Quilpué culmina con cinco personas detenidas, drogas incautadas y 30 infracciones cursadas

En el marco del trabajo conjunto entre el Municipio de Quilpué y la Policía de Investigaciones (PDI), este jueves se desarrolló un operativo de fiscalización en el centro de la comuna, que permitió la detención de cinco personas por distintos delitos, además de la incautación de droga y el control de ciudadanos extranjeros en situación irregular.

El despliegue se realizó en sectores con alta circulación de trabajadores delivery, como parte de las acciones que se están desarrollando para fortalecer la seguridad comunal y responder a las principales preocupaciones manifestadas por vecinos.

Como resultado del operativo se concretaron cinco detenciones asociadas a órdenes vigentes por microtráfico, manejo en estado de ebriedad, lesiones menos graves e infracción a la Ley de Tránsito, además de una detención en flagrancia por infracción a la Ley 20.000.

Asimismo, durante el procedimiento se incautaron distintas sustancias ilícitas, entre ellas clorhidrato de cocaína, cannabis sativa y cocaína base, además de dinero en efectivo asociado a la actividad ilícita. Estas acciones permitieron retirar droga de circulación en el sector intervenido, contribuyendo a reforzar el control en el centro de la comuna.

Durante el despliegue también se fiscalizó a un total de 80 personas, de las cuales 51 correspondían a ciudadanos extranjeros, cursándose 30 denuncias por infracciones a la normativa vigente. En paralelo, se retiraron de circulación tres motocicletas por incumplimientos detectados durante la fiscalización.

El operativo fue liderado por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI Quilpué, con apoyo del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de Viña del Mar y del Departamento de Seguridad Pública municipal.

Al respecto, el prefecto Rodrigo Galea, jefe de la Bicrim Quilpué, explicó que “se realizó una fiscalización dirigida principalmente a trabajadores delivery extranjeros que se encuentran en situación irregular dentro de la comuna de Quilpué”, destacando que este tipo de procedimientos permiten reforzar los controles en sectores priorizados.

Por su parte, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, señaló que “este operativo es resultado del trabajo que estamos impulsando para reforzar la fiscalización en sectores donde vecinos y vecinas han manifestado preocupación por situaciones de desorden, microtráfico e irregularidades”, agregando que “seguiremos promoviendo operativos conjuntos que permitan avanzar en mayor control territorial, recuperar espacios públicos y entregar mayor tranquilidad a la comunidad”.

PURANOTICIA