Fiscalía y SLEP coordinan acciones por ola de amenazas en colegios de Valparaíso

En dependencias de la Fiscalía Regional de Valparaíso, representantes del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) sostuvieron una reunión de coordinación con el fiscal jefe, Elizardo Tapia, con el objetivo de abordar las recientes amenazas que han afectado a distintos establecimientos educacionales de la comuna porteña.

Durante las últimas semanas, diversas comunidades educativas han recibido mensajes anónimos que han generado preocupación, lo que activó oportunamente los protocolos de seguridad y la coordinación con las autoridades competentes para avanzar en la investigación de estos hechos.

En este contexto, se han adoptado medidas preventivas orientadas a resguardar la seguridad de estudiantes, docentes, asistentes de la educación y apoderados, junto con reforzar el acompañamiento y la contención emocional de las comunidades.

Asimismo, se ha constatado que este tipo de situaciones no es aislado, sino que responde a un fenómeno que se ha presentado en distintos puntos del país, incluyendo la región de Valparaíso, lo que refuerza la necesidad de una acción coordinada entre las instituciones.

El director ejecutivo (s) del SLEP Valparaíso, Claudio Sepúlveda, destacó que "existe plena disposición para avanzar en una articulación efectiva que nos permita actuar con agilidad y firmeza frente a cualquier situación que amenace la seguridad de nuestras comunidades educativas. En conjunto, impulsaremos todas las acciones necesarias para identificar a quienes interfieran en la construcción de entornos educativos seguros, entendiendo que este es un fenómeno que no distingue entre educación pública o privada y que incluso trasciende fronteras".

Por su parte, el fiscal jefe de la Fiscalía de Valparaíso, Elizardo Tapia, valoró la coordinación interinstitucional y señaló que se han establecido líneas de trabajo con la Policía de Investigaciones, particularmente con la brigada especializada en Cibercrimen, con el objetivo de avanzar en la identificación de los responsables y su eventual persecución penal.

Por último, las autoridades reiteraron el llamado a la calma, asegurando que se están adoptando todas las medidas necesarias para resguardar la seguridad de las comunidades educativas y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

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