Fiscalía instruye a la SIP de Carabineros para identificar al autor del falso llamado por explosivos en local de votación de Valparaíso

Un amplio operativo policial se generó en el cerro Rocuant de Valparaíso luego que un llamado emitido por una voz masculina a la Central de Comunicaciones (Cenco) de Carabineros en Viña del Mar alertara de la presencia de dos artefactos explosivos en la escuela Eleuterio Ramírez, uno de los locales de votación en la Ciudad Puerto.

De acuerdo a esta información, personal de Carabineros de Valparaíso concurre inmediatamente al lugar, entrevistándose con el encargado y el jefe delegado de la junta electoral del establecimiento, donde se activó el protocolo para la revisión y desalojo de todos los votantes que se encontraban en ese momento en el lugar.

De igual forma, la Unidad Regional de Instrucción y Flagrancia de la Fiscalía de Valparaíso instruyó la concurrencia de personal especializado del GOPE, para que sus efectivos pudieran realizar las diligencias para descartar o confirmar la presencia de estos dos dispositivos explosivos alertados en el llamado telefónico.

Al respecto, el fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Mauricio Díaz, señaló que "se verifica que luego de la inspección ocular por parte de personal especializado, no se encuentra ningún tipo de elementos explosivo en el interior de dicho establecimiento educacional, descartándose cualquier tipo de alarma".

No obstante a lo anterior, la unidad del Ministerio Público realizó nuevas diligencias para establecer el eventual origen de esta llamada en falso, por lo que personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros continúa trabajando con el objetivo de obtener información que permita dar con el paradero del autor del llamado que alertó de estos supuestos explosivos instalados en la escuela de Valparaíso.

