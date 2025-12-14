Amenaza de bomba en local de votación de Nogales activa operativo de seguridad ad portas del cierre de mesas

Un aviso alertando de una explosión que se produciría a las 18:00 horas en el colegio fiscal de El Melón alertó a todos los presentes en el establecimiento durante la jornada de segunda vuelta de la Elección Presidencial en la comuna de Nogales.

El delegado presidencial provincial de Quillota, José Orrego, reportó que el mensaje fue escrito en el receptáculo donde se ejerce el derecho a voto, lo cual fue alertado a las autoridades de seguridad, quienes iniciaron el operativo establecido.

"Había escrito un mensaje, el cual señalaba de que haría explosión una bomba en poco tiempo más, a eso de las 6 de la tarde", indicó la autoridad provincial.

De esta manera se inició la coordinación con la General de Zona de Carabineros y el Comandante de la Armada, que está a cargo del servicio en el colegio, por lo que se dio inicio a una inspección ocular para descartar la existencia de explosivos.

El delegado Orrego precisó que "eso se realizó inmediatamente y está coordinado que, además, lleguen carabineros territoriales para seguir con la búsqueda de este posible elemento, pero se descarta hasta el momento esa situación".

Finalmente, enfatizó en que "llamamos a la calma, puesto que personal de la Armada y Carabineros han realizado una inspección del lugar".

