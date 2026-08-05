Fiscalía abre dos causas por hallazgo de plantación de marihuana en La Cruz: una de ellas apunta a la alcaldesa por no denunciar

En una nueva arista del caso de la plantación de marihuana descubierta en un predio de la comuna de La Cruz, la Fiscalía Local de La Calera confirmó la apertura de dos investigaciones de oficio para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades penales.

La decisión se conoce luego de que el caso se instalara en la agenda pública tras la difusión de antecedentes que daban cuenta de la existencia de una plantación de cannabis en un terreno de la comuna, así como de cuestionamientos respecto de la actuación de autoridades municipales. En paralelo, la Contraloría Regional de Valparaíso también inició actuaciones y ofició al Municipio de La Cruz para que informara las medidas adoptadas frente a estos antecedentes.

El fiscal jefe de La Calera, Juan Sebastián de la Fuente, explicó que “se han abierto de oficio dos investigaciones por parte de la Fiscalía Local de La Calera: la primera, por el delito de tráfico ilícito de drogas y plantación de especies vegetales, en particular cannabis sativa, debido a que tomamos conocimiento que en un predio ubicado en la comuna de La Cruz se estarían cometiendo este tipo de delitos”.

Agregó que “la segunda investigación, relacionada con la primera, es una investigación por omisión de denuncia, ya que tomamos conocimiento que una autoridad de la comuna, en conocimiento de antecedentes de plantación y tráfico de drogas, no realizó las denuncias pertinentes, razón por la cual hemos decidido abrir dos investigaciones de oficio para aclarar lo denunciado”.

La apertura de estas causas incorpora una nueva dimensión judicial al caso, ya que, además de investigar los presuntos delitos vinculados a la plantación de marihuana y el eventual tráfico de drogas, el Ministerio Público buscará establecer si existió incumplimiento del deber legal de denunciar por parte de una autoridad que habría conocido previamente estos hechos.

Las diligencias anunciadas por la Fiscalía se desarrollarán de manera paralela a las actuaciones administrativas iniciadas por la Contraloría, organismo que previamente solicitó antecedentes al municipio para esclarecer la actuación de sus funcionarios y autoridades frente a este caso.

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