Finalizan obras en «Plaza Los Inmigrantes» de Valparaíso: espacio apuesta por revitalizar sector patrimonial del cerro Concepción 

El Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso informó que culminaron las obras del proyecto «Plaza Los Inmigrantes», en el cerro Concepción de la comuna porteña, financiado a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), iniciativa que constituye una intervención urbana significativa y que es parte de la cartera de proyectos orientada a la recuperación de terrenos en zonas patrimoniales.

El gobernador Rodrigo Mundaca visitó el proyecto, el cual ya se encuentra finalizado y a la espera de la certificación para su inauguración, y que contempló una inversión superior a los 585 millones de pesos por parte del Gobierno Regional.

"Es una plaza que fue construida con recursos del Gobierno Regional. Es una obra terminada, un espacio público recuperado, precisamente para quienes viven en la ciudad de Valparaíso y la región. Ya hay gente que la está visitando, está disfrutando de un momento de tranquilidad y de jolgorio para los niños que están jugando en los juegos que se instalaron en esta plaza", destacó la máxima autoridad regional.

A ello agregó que "como digo siempre, esto es lo que hace el Gobierno Regional cuando destina recursos para la recuperación de espacios públicos. Contento con esta iniciativa que contó con recursos del Gobierno Regional, con más de 500 millones de pesos destinados a esta obra. Solo espero que la población pueda cuidar esta obra, porque es un espacio que hoy día nos pertenece a todas y todos”.

Las obras para la construcción de este nuevo espacio público consideraron trabajos de movimientos de tierra, limpieza del terreno para la instalación de una gran explanada soportada por vigas y pilares de hormigón armado, junto con la construcción de una plataforma y una escalinata de acceso desde el actual paseo Atkinson, en una superficie total de 1.925,56 m² y elementos de paisajismo en taludes.

Esta intervención permite generar un nuevo espacio público seguro y accesible, integrando el entorno patrimonial de este sector del cerro Concepción.

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