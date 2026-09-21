Finalizan obras de emergencia en tres inmuebles afectados por incendio en Valparaíso

Finalizaron las obras de emergencia desarrolladas en tres inmuebles de la Manzana 87, ubicada frente a la Iglesia La Matriz, en el Barrio Puerto de Valparaíso. Las intervenciones permitieron mejorar las condiciones de seguridad y estabilidad de las edificaciones afectadas por el incendio ocurrido el 7 de mayo de 2025, generando una base para continuar avanzando hacia las siguientes etapas de recuperación del sector.

El incendio afectó cinco inmuebles ubicados entre las calles Bustamante, Matriz y Almirante Riveros, provocando pérdida de vidas humanas, graves daños estructurales y afectación a residentes y locatarios, además de una alteración significativa de la continuidad urbana de uno de los sectores fundacionales del Sitio Patrimonio Mundial. Frente a esta situación, desde 2025 se inició un trabajo coordinado entre los propietarios y distintas instituciones para diagnosticar los daños, definir medidas de intervención y avanzar en acciones de mitigación y prevención de riesgos.

Los trabajos fueron diseñados y financiados por el área de Patrimonio en Riesgo de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, con una inversión de casi 120 millones de pesos.

El subsecretario de Patrimonio Cultural, Emilio De la Cerda, indicó que "como Gobierno tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de la recuperación de nuestro patrimonio, especialmente cuando una emergencia destruye y pone en riesgo inmuebles que son parte de la historia y la identidad de un territorio tan relevante como Valparaíso".

"En este caso desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Consejo de Monumentos Nacionales, diseñamos y financiamos obras de emergencia por casi $120 millones, que permitieron retirar escombros, estabilizar fachadas y construir cortafuegos y cubiertas de emergencia en tres inmuebles de la Manzana 87. Este trabajo nos permite dar un paso concreto en la recuperación de este sector en el sitio de Patrimonio Mundial y, al mismo tiempo, generar las condiciones para avanzar hacia una recuperación patrimonial integral, en coordinación con sus propietarios, el municipio y las distintas instituciones involucradas”, agregó.

La ejecución de estas obras ha requerido una coordinación interinstitucional sostenida. La Corporación Sitio Patrimonio Mundial ha cumplido un rol de articulación entre la Secretaría Técnica del CMN, Municipalidad de Valparaíso, Dirección de Obras Municipales, Dirección de Seguridad, Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales y los propietarios privados de los inmuebles intervenidos, facilitando reuniones, permisos y coordinaciones asociadas al desarrollo del proyecto. Desde junio, además, se realizó un seguimiento periódico de las obras mediante visitas a terreno.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Corporación SPM, Macarena Carroza, señaló que “los incendios son una amenaza latente para el Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso. El de la manzana 87 cobró vidas, afectó su arquitectura y golpeó al comercio tradicional. Lo primero que hicimos, fue firmar un convenio con los propietarios afectados, validando, desde la comunidad, nuestro rol para articular las acciones necesarias y volver a tejer lo social y arquitectónico de esta manzana, tan importante para la historia de Valparaíso".

Y agregó que "con este mandato, articulamos con la Dirección de Obras Municipales, la agilización de los decretos de obra de demolición; con la Dirección de Operaciones, la limpieza del sitio; y con el Área de Patrimonio en Riesgo del Consejo de Monumentos Nacionales, el financiamiento de obras de emergencia que hoy vemos culminadas. Esto abre otro camino de reconstrucción, con la venia de nuestro directorio la Manzana 87, ingresa a las tareas prioritarias del Plan de Gestión. Esos caminos largos, merecen visibilizarse y agradecer a quienes lo hayan hecho posible para tomar fuerza y sumar a otros en las etapas que vienen".

El proceso también ha permitido vincular la recuperación de la manzana con la transmisión de técnicas constructivas tradicionales. En este contexto, se generó una colaboración entre la Escuela de Oficios Patrimoniales y la empresa constructora para la ejecución de uno de los muros de tierra y madera, incorporando conocimientos asociados a sistemas constructivos presentes en el patrimonio porteño.

Javiera García, alcaldesa (s) de Valparaíso, comentó que "hoy estamos dando un paso muy importante para la recuperación de la Manzana 87 y del Barrio Puerto. Después del incendio que afectó este sector, desde el municipio asumimos nuestra responsabilidad en la respuesta de emergencia, trabajando en el despeje y las condiciones necesarias para que estas obras pudieran ejecutarse. Hoy contamos con inmuebles estabilizados y mejores condiciones de seguridad, pero sabemos que este es solo el inicio: recuperar la Manzana 87 requiere un trabajo de largo plazo y una coordinación permanente, porque recuperar nuestro patrimonio también significa recuperar nuestros barrios y su vida urbana".

Para los propietarios, el término de las obras representa un avance concreto después de la emergencia, al mejorar las condiciones de seguridad de los inmuebles y permitir que el proceso continúe hacia nuevas etapas. La reconstrucción de la Manzana 87 se proyecta como un proceso de recuperación patrimonial integral, que deberá considerar no solo las edificaciones, sino también sus usos, técnicas constructivas, relaciones sociales y el rol que este sector cumple en la vida cotidiana del Barrio Puerto.

“Nosotros estamos muy contentos, muy agradecidos de todos los apoyos que hemos recibido posteriormente al incendio. Con esto nosotros ya podemos ir avanzando, trabajando en el primer piso, que es la fábrica. Creo que esto es superimportante porque comúnmente, después de un incendio, uno ve los edificios abandonados. Queremos volver acá porque los clientes nos están apoyando, nos escriben, nos hablan en la calle de cuándo volvemos a abrir”, señaló Birgit Raupp, propietaria de cecinas Sethmacher.

La estabilización de estos inmuebles busca dar mayor seguridad al sector, que sigue siendo testimonio excepcional del desarrollo histórico de Valparaíso desde el siglo XVI al XIX, a través de sucesivos rellenos que buscaron ganar espacio al mar, y la condición actual de plaza ornamentada, escenario de encuentro para los habitantes del barrio puerto.

PURANOTICIA