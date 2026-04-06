Fin de semana largo dejó 51 accidentes de tránsito, aunque sin víctimas fatales: ingresaron 300 mil vehículos a la V Región

Un positivo balance realizaron las autoridades regionales tras el reciente fin de semana largo, marcado por una alta movilidad vehicular y una intensa fiscalización en distintos puntos de la región. Más de 250 mil vehículos ingresaron a las diversas provincias, en un contexto que, pese a registrar accidentes, no dejó víctimas fatales.

El Delegado Presidencial Regional, Manuel Millones, valoró el despliegue de las instituciones involucradas, destacando que “no hubo personas fallecidas, accidentes sí, pero sin mayores riesgos para las personas. Además, un dato no menor, es que la misma cantidad de automóviles que ingresaron a nuestra región, fueron prácticamente los mismos que salieron, es decir, hubo un equilibrio, no hubo una sobrepoblación”.

La autoridad también subrayó el impacto positivo en el turismo y el trabajo coordinado en materia de seguridad. “Todos están contentos desde el punto de vista del turismo. Pero quiero felicitar la labor de fiscalización de Carabineros, ya que en todas las carreteras tuvo presencia y eso permitió bajar el nivel de riesgo y no tenemos que lamentar la pérdida de vida humana”, añadió, junto con recalcar que “hubo controles efectivos respecto a cannabis, cocaína y alcohol, pero fueron menores en comparación a la magnitud de vehículos que ingresaron y salieron de la región de Valparaíso”.

Durante el fin de semana, se desarrollaron múltiples controles en rutas, avenidas y comunas. Según datos de Senda, el plan Tolerancia Cero contempló 244 exámenes entre narcotest y alcotest, resultando en la detención de cuatro conductores: uno por estado de ebriedad, uno por conducir bajo la influencia del alcohol y dos por consumo de drogas.

En paralelo, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones informó la fiscalización de 479 buses —318 interurbanos y 161 rurales— cursándose 61 infracciones por incumplimientos relacionados principalmente con seguridad, condiciones técnicas y documentación.

Desde Carabineros, la Teniente Coronel Marycarmen Mediavilla Castro, Subprefecto de los Servicios de la Prefectura de Valparaíso, detalló que “este fin de semana largo tuvimos desplegados tanto en rutas como en la ciudad. Se realizaron 4.858 controles vehiculares y se determinó 51 siniestros, sin fallecidos. Ingresaron alrededor de 300 mil vehículos a nuestra ciudad”.

Asimismo, hizo un llamado a mantener las conductas responsables en las vías. “Recordar que el autocuidado permanezca, ya que, debido tanto a los controles de identidad, como vehiculares, hemos logrado el resultado de este fin de semana”, enfatizó.

Finalmente, el sector turístico también reportó cifras positivas. De acuerdo con la Asociación de Hoteleros de Valparaíso y Viña del Mar, la ocupación hotelera alcanzó un 80%, reflejando el alto interés de visitantes durante el periodo festivo.

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