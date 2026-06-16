Feria Caupolicán de Viña comienza histórica remodelación tras décadas sin inversiones

Con la primera etapa de preparación del espacio y la reubicación temporal de los puestos, se inició la ejecución del mejoramiento integral de la Feria Caupolicán, ubicada en la avenida Alessandri del sector Achupallas, en Viña del Mar.

El proyecto, impulsado por el Municipio junto a los locatarios, es financiado por la administración municipal y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y considera una inversión directa para el mejoramiento de la infraestructura y la seguridad, en beneficio de los 460 locatarios y de quienes acuden al centro hortofrutícola.

La alcaldesa Macarena Ripamonti afirmó que “la recuperación y puesta en valor de las ferias hortofrutícolas y bazares de nuestra comuna es muy importante. La feria Caupolicán es, junto a la del Marga Marga, una de las que abastece a la mayor cantidad de gente de Viña del Mar; por décadas no se le había puesto plata y levantamos un proyecto con la Secpla, lo financió el Gobierno Regional y ahora partió”.

La jefa comunal explicó que “hay que avanzar con obras y tenemos que hacerlo de manera muy seria, con un equipo de trabajo que lo va hacer de manera adecuada, porque aquí hay que ordenar y mejorar las condiciones higiénicas y de seguridad, con cierre perimetral, nuevos baños y estaciones para tener un equipo de Seguridad Pública”.

“Confío en el trabajo del equipo de ferias y de permisos de la Dirección de Ingresos y creo que funcionará muy bien para darle un ordenamiento nuevo a la feria Caupolicán en el área municipal”, puntualizó la alcaldesa.

Cabe hacer presente que actualmente los puestos se están moviendo de manera transitoria para poder realizar los trabajos y, una vez terminados, recuperarán su ubicación original.

La iniciativa contempla tres intervenciones principales:

- Cierre perimetral con panderetas de hormigón prefabricado en el tramo que colinda con la quebrada, y una reja metálica en el acceso principal.

- Pavimentación de la calle de acceso y la ejecución de pavimentos en sectores interiores que actualmente son de tierra.

- Instalación de 13 torres para mejorar la iluminación al interior del recinto, fortaleciendo la seguridad y condiciones de uso.

También se instalará un módulo de servicios, que incluye baños públicos, enfermería y oficinas para administración del lugar.

PURANOTICIA