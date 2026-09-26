Fatal atropello en rotonda Lautaro moviliza a equipos de emergencia en La Calera

Un atropello con resultado de muerte se registró durante la noche de este sábado en la Rotonda Lautaro, en la Ruta 60-CH, en la comuna de La Calera en la región de Valparaíso.



Hasta el lugar de la emergencia, concurrieron equipos de la autopista, personal de Carabineros y voluntarios del cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron en el sitio del suceso.



Es por eso que se hace un llamado a evitar dicho sector, ya que puede presentar alteraciones en el tránsito mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes.

PURANOTICIA