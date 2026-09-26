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Fatal atropello en rotonda Lautaro moviliza a equipos de emergencia en La Calera

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Autoridades hacen un llamado a evitar dicho sector, ya que puede presentar alteraciones en el tránsito mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes.

Fatal atropello en rotonda Lautaro moviliza a equipos de emergencia en La Calera
Sábado 26 de septiembre de 2026 22:48
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Un atropello con resultado de muerte se registró durante la noche de este sábado en la Rotonda Lautaro, en la Ruta 60-CH, en la comuna de La Calera en la región de Valparaíso.


Hasta el lugar de la emergencia, concurrieron equipos de la autopista, personal de Carabineros y voluntarios del cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron en el sitio del suceso.


Es por eso que se hace un llamado a evitar dicho sector, ya que puede presentar alteraciones en el tránsito mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes.

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