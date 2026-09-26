Fatal atropello en rotonda Lautaro moviliza a equipos de emergencia en La Calera

Autoridades hacen un llamado a evitar dicho sector, ya que puede presentar alteraciones en el tránsito mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes.
Un atropello con resultado de muerte se registró durante la noche de este sábado en la Rotonda Lautaro, en la Ruta 60-CH, en la comuna de La Calera en la región de Valparaíso.
Hasta el lugar de la emergencia, concurrieron equipos de la autopista, personal de Carabineros y voluntarios del cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron en el sitio del suceso.
Es por eso que se hace un llamado a evitar dicho sector, ya que puede presentar alteraciones en el tránsito mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes.
PURANOTICIA