Cuatro personas, entre ellas un adolescente de 16 años, fueron detenidas por su presunta responsabilidad en los delitos de robo con violencia y retención de víctima, hechos ocurridos en el cerro Centinela de San Antonio.

Según informó la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI San Antonio, el ilícito se registró cuando una joven de 22 años contactó a la víctima mediante engaños, invitándola hasta su domicilio. Sin embargo, una vez que el hombre llegó, fue abordado por otros integrantes del grupo, quienes le impidieron abandonar el lugar.

En esas circunstancias, se dio a conocer que los involucrados lo intimidaron con armas, entre ellas un cuchillo y una pistola, para posteriormente agredirlo con golpes de pies y puños, principalmente en la cabeza y en el rostro.

Asimismo, le sustrajeron su teléfono celular y lo mantuvieron amarrado y encerrado en una habitación durante aproximadamente cuatro horas.

Durante la retención, los imputados obligaron a la víctima a escribir de su puño y letra un documento en el que señalaba: “Entrego mi automóvil por deuda”, con el propósito de apropiarse de un vehículo avaluado en $8 millones. Finalmente, el afectado –tras ser liberado– realizó la denuncia correspondiente.

A partir de las diligencias investigativas desarrolladas por la PDI, fue posible establecer la participación de los involucrados y gestionar las respectivas órdenes judiciales de entrada y registro para dos domicilios, lo que permitió concretar las aprehensiones.

Durante el procedimiento, los detectives incautaron el automóvil sustraído, el teléfono celular de la víctima, un cuchillo, un inhibidor de señal, un chaleco anticortes, cuatro placas patentes sin encargo policial y 8,20 gramos de clorhidrato de cocaína.

Cabe hacer presente que los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio para su respectivo control de detención.

PURANOTICIA