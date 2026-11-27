Su preocupación por la persistencia de los altos niveles de desempleo manifestó la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) diera a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo correspondientes al trimestre móvil agosto–octubre de 2026.

De acuerdo con el informe, la tasa de desocupación regional se situó en 9,8%, registrando una disminución de 0,1 puntos porcentuales respecto de la medición anterior, pero un incremento de 1,6 puntos en doce meses. En tanto, personas desocupadas alcanzaron las 100.752, un 23% más que en igual período del año anterior.

A nivel nacional, la tasa de desocupación alcanzó un 10%, llegando a los dos dígitos por primera vez desde 2021.

Marcela Pastenes, gerenta general de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, señaló que "las últimas cifras entregadas por el INE confirman que la recuperación del empleo es el principal desafío económico del país. Si bien la tasa de desocupación en la Región de Valparaíso disminuyó levemente a 9,8%, situándose por debajo del promedio nacional de 10%, el número de personas desocupadas aumentó un 23% en doce meses”.

La representante gremial advirtió que, pese al crecimiento de la ocupación regional, equivalente a 4.966 personas ocupadas adicionales en doce meses, este continúa siendo insuficiente frente al aumento de la fuerza laboral.

“Aunque nuestra región registra un aumento de la ocupación, este crecimiento aún es insuficiente. Mientras la fuerza de trabajo creció un 2,4% en doce meses, el número de personas ocupadas aumentó apenas un 0,5%”, sostuvo.

ACELERAR MEDIDAS

Frente a este escenario, desde la CRCP enfatizaron la necesidad de fortalecer el trabajo público-privado, acelerar las iniciativas orientadas a recuperar el dinamismo económico y evaluar su impacto en la generación de empleo.

“Estas cifras nos llaman a triplicar los esfuerzos, tanto desde el Gobierno como desde el sector empresarial, para acelerar la recuperación del empleo”, afirmó Pastenes.

A ello agregó que "valoramos las iniciativas que se están impulsando en materia de inversión, competitividad, incentivos a la contratación y adaptabilidad laboral. El desafío ahora es acelerar su implementación, evaluar permanentemente su efectividad y tener la capacidad de corregir aquellas medidas que no estén entregando los resultados esperados”.

Asimismo, la gerenta general de la CRCP destacó la responsabilidad del sector empresarial en el aprovechamiento de las oportunidades de inversión y desarrollo que presenta la región de Valparaíso, junto con la importancia de simplificar los procesos de autorización, fortalecer la seguridad y entregar mayores certezas para invertir y contratar.

EMPLEO FEMENINO

Otro de los antecedentes que genera especial preocupación en el gremio es la situación laboral de las mujeres. Según el INE, la tasa de desocupación femenina regional alcanzó un 11,7%, registrando un incremento de 2,6 puntos porcentuales en doce meses y una brecha de 3,4 puntos porcentuales respecto de la tasa masculina.

“Especial preocupación nos genera el deterioro del empleo femenino. La tasa de desocupación de las mujeres alcanza un 11,7%, mientras que el número de mujeres desocupadas aumentó un 32,8% y el de ocupadas disminuyó un 0,3% en doce meses. En este contexto, valoramos el reciente despacho del proyecto de Sala Cuna Universal y esperamos que se avance con celeridad en su implementación”, indicó Pastenes.

“Detrás de estas cifras hay 100.752 personas en nuestra región que necesitan recuperar su estabilidad económica y contar con oportunidades que les permitan proyectar su futuro junto a sus familias”, añadió.

Finalmente, la representante gremial manifestó sus expectativas de que las mejores perspectivas económicas para 2027 comiencen a reflejarse en el mercado laboral.

“Para ello, será fundamental fortalecer el trabajo conjunto entre el Gobierno, las empresas y los trabajadores, porque el gran desafío no es solamente recuperar el crecimiento económico, sino lograr que ese crecimiento se traduzca en más y mejores empleos”, concluyó.

PURANOTICIA