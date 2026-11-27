Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI Viña del Mar detuvieron a cinco personas, dos hombres y tres mujeres, todos de nacionalidad chilena y mayores de edad, en el marco de una investigación desarrollada en coordinación con el Ministerio Público por el delito de tráfico de drogas.

Las diligencias policiales permitieron establecer que los imputados mantenían el control territorial del sector de Villa Independencia, en Viña del Mar, donde se dedicaban a comercializar distintas sustancias ilícitas desde diversos inmuebles.

Asimismo, utilizaban armas de fuego para intimidar y amenazar a los pobladores que los denunciaban, generando temor entre los habitantes de este sector.

En virtud de los antecedentes reunidos durante la investigación, los oficiales policiales materializaron órdenes judiciales de entrada y registro en distintos domicilios del sector, logrando la detención de los cinco involucrados. De ellos, cuatro mantenían órdenes de aprehensión vigentes por el delito de tráfico de drogas.

Durante el procedimiento, la PDI incautó 235,6 gramos de cannabis sativa, 14,29 gramos de clorhidrato de cocaína, 43,05 gramos de cocaína base, ocho botellas con una sustancia líquida que podría corresponder a codeína, munición, un automóvil y dinero en efectivo producto de las ventas ilícitas de las sustancias.

Por instrucción del fiscal a cargo, los cinco detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar para efectuar el control de detención.

PURANOTICIA