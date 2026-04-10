Muere Thiare Álvarez, joven viñamarina que no pudo acceder a trasplante por ser adoptada

Este viernes se confirmó la muerte de Thiare Álvarez, joven viñamarina con leucemia mieloide aguda que requería un trasplante de médula ósea y que no pudo acceder a él por falta de financiamiento estatal.

La paciente, que hizo público su caso a través de un video difundido en redes sociales, explicó que fue diagnosticada en agosto de 2025 y que, tras varios ciclos de quimioterapia, logró entrar en remisión. Sin embargo, según los informes médicos, la enfermedad requería un trasplante alogénico como única alternativa con intención curativa.

De acuerdo con los antecedentes presentados ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el Comité Técnico Asesor para la Revisión de Casos de Trasplante Hematopoyético Adulto resolvió indicar el procedimiento en octubre de 2025. No obstante, el centro tratante, Hospital Dr. Gustavo Fricke, comunicó posteriormente que el sistema público solo contempla cobertura cuando existe un donante familiar compatible.

En este caso, la joven, quien fue adoptada en su infancia, no contaba con donantes emparentados compatibles. Tras descartar esa vía, recurrió a la Fundación DKMS, registro internacional de donantes, donde se identificaron múltiples potenciales donantes no relacionados con altos niveles de compatibilidad. Sin embargo, el financiamiento para concretar los estudios y el eventual trasplante supera los 100 millones de pesos y no está contemplado dentro de las garantías actuales del sistema público.

La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer a través de Instagram: "Thiare ha partido de la vida terrenal. Los esperamos a todos con girasoles, que eran sus preferidos, para su despedida".

Cabe señalar que la joven de 26 años será velada será velada en Luis Ayala 73, paradero 6 1/2 de Achupallas, en la ciudad de Viña del Mar.

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