Villa Alemana se viste de gala para celebrar los 100 años del Teatro Pompeya con una gran fiesta y un espectáculo de luces

Villa Alemana se prepara para vivir una de las jornadas más importantes de las celebraciones por los 100 años del Teatro Municipal Pompeya. Este sábado 26 de septiembre, el histórico recinto y su entorno serán escenario de una Fiesta Centenaria que reunirá teatro, música, folclor y espectáculos para toda la familia, culminando con un mapping sobre la fachada de este Monumento Histórico Nacional.

La celebración comenzará a las 16:30 horas en el frontis del Teatro Municipal Pompeya, ubicado en Almirante Latorre 20, con una programación gratuita que contará con la participación de Federico Sánchez y Marcelo Comparini, OANI Teatro, Teatromuseo del Títere y el Payaso, Conjunto Folklórico Raíces, Conjunto Folklórico Mata Ki Te Rangi, Manush y Alicia y las Hormigas. La animación de esta jornada estará a cargo del conductor de televisión Eduardo de la Iglesia.

La actividad forma parte de una nutrida programación durante septiembre y octubre impulsada para conmemorar el siglo de vida del Pompeya, inaugurado el 25 de septiembre de 1926, y poner en valor un espacio que durante generaciones ha estado ligado a la historia cultural y social de Villa Alemana.

El alcalde Nelson Estay destacó que "el Pompeya cumple 100 años y queremos que esta celebración esté a la altura de lo que significa para Villa Alemana. Este teatro forma parte de nuestra historia y de los recuerdos de generaciones de villalemaninos. Por eso queremos que las familias vengan, disfruten de esta fiesta y vuelvan a encontrarse alrededor de uno de los patrimonios más importantes de nuestra ciudad”.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 22:15 horas con «Teatro Pompeya en Luces», un espectáculo de mapping que transformará la histórica fachada del recinto en un gran escenario al aire libre, combinando luces, imágenes y sonido para realizar un recorrido por sus 100 años de historia.

“Será una noche muy especial, porque no solamente vamos a mirar hacia el pasado, sino también a celebrar que el Pompeya sigue vivo, abierto a la comunidad y proyectándose hacia las nuevas generaciones. Queremos que este centenario sea un punto de encuentro para toda Villa Alemana y una oportunidad para valorar y cuidar nuestro patrimonio”, agregó el jefe comunal.

Tanto la Fiesta Centenaria como «Teatro Pompeya en Luces» serán gratuitas y la ubicación será por orden de llegada. Debido a las características lumínicas del mapping, se informa que el espectáculo de las 22:15 horas no es apto para personas fotosensibles.

Las actividades se enmarcan en el proyecto «Puesta en Valor del Monumento Nacional Teatro Municipal Pompeya de Villa Alemana en el marco de su Centenario», financiado por el FNDR del Gobierno Regional de Valparaíso, año 2026, y aprobado por el Consejo Regional de Valparaíso.

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