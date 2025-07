Exportaciones de la región de Valparaíso anotan histórico aumento de 53% en comparación al primer semestre de 2024

ProChile informó que las exportaciones de bienes y servicios desde la región de Valparaíso aumentaron positivamente, registrando envíos por más de US$ 1.500 millones. Entre los productos destacados se encuentran las uvas frescas, las jibias, los servicios y vino.

Ivo Sandoval, director regional de ProChile Valparaíso, señaló que "las exportaciones regionales no cobre y no litio muestran una tendencia positiva y sostenida desde 2024, año en que cerramos con un crecimiento del 12,6%".

"Nos pone muy contentos informar que las exportaciones de bienes y servicios de la región de Valparaíso en el primer semestre de 2025 sumaron US$1.544 millones, lo que representa un aumento del 53% respecto al mismo periodo del año anterior, según indican los datos de nuestro Departamento de Inteligencia de Mercado”, agregó.

Los principales destinos de las exportaciones de bienes y servicios de Valparaíso en el primer semestre fueron Estados Unidos (US$ 285 millones), China (US$ 254 millones) y Japón (US$ 95 millones).

Asimismo, también los sectores presentan un positivo balance como el Agropecuarios que registró envíos por un total de US$ 937 millones (+80%), donde destacaron las Uvas frescas (US$376 millones), Cerezas frescas (US$139 millones) y las Paltas frescas (US$ 87 millones) que registraron un aumento del 427%.

Además, los vinos de la región también arrojan un alza del 5,4 % en los envíos que en total registraron US$ 186 millones. Los principales productos de este macrosector son Vino tinto, embotellado, mezclas (US$ 73 millones), Vino blanco embotellado (Riesling, Pinot Blanc, mezclas y otros (US$ 22 millones) y vino tinto a granel (US$ 14 millones).

Según detalla Sandoval, “hemos estado firmemente comprometidos, junto al equipo regional de ProChile, en fortalecer no solo la diversificación de mercados, sino también en identificar nuevas empresas exportadoras y sectores productivos con potencial, poniendo especial foco en las PYMES. Además, hemos ampliado nuestra cobertura territorial, acercando nuestro trabajo a distintas zonas geográficas y productivas locales, para que más empresas conozcan el rol de ProChile, accedan a nuestros servicios y utilicen las herramientas de apoyo que ofrecemos".

"Este esfuerzo se ha visto reforzado por una estrecha articulación con actores públicos y privados regionales, y por el convenio de transferencia de recursos con el Gobierno Regional de Valparaíso, que nos ha permitido implementar una línea de financiamiento con impacto directo en las empresas regionales”, añadió.

El informe semestral indica que fueron 642 las empresas que han exportado un total de 670 productos a 117 mercados. El sector de Pesca y Acuicultura muestra un interesante aumento en sus exportaciones que sumaron entre enero y junio US$ 85 millones un 97% más que el mismo periodo del 2024. Las Jibias lideran los envíos con US$ 63 millones, un aumento de 169%, le siguen el Bacalao de profundidad (US$9 millones), Agar-agar (US$ 4 millones) y Salmón y trucha (US$ 3 millones).

En el caso de los servicios estos reportan envíos por US$ 40 millones un 28% más que el 2024, siendo los principales destinos Suiza (US$ 9 millones), Argentina (US$ 7 millones) y Estados Unidos (US$ 5 millones).

PURANOTICIA