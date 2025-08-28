Expo Concón 2025: celebraciones por el aniversario Nº484 de la comuna cierran con shows de Santaferia y Los Tres

Este fin de semana, en el contexto del cierre de las celebraciones por el 484° Aniversario de Vida Histórica comunal, se realizará la gran Expo Concón 2025, momento en que lo mejor del emprendimiento local, la música, la cultura y la gastronomía, se toman la plaza Patricio Lynch y el Estadio Municipal de calle 7, para dar vida al evento que año a año trae espacios para la familia y shows de calidad con entrada completamente liberada.

La actividad, financiada por el FNDR del Gobierno Regional, busca ser una alternativa en la previa al mes de Fiestas Patrias, además de la ocasión perfecta para dar una oportunidad a los gastronómicos y emprendedores de Concón, quienes ofrecerán una gran variedad de preparaciones y productos, en un espacio que apuesta a la masividad y con espectáculos de primer nivel, sin pagar patente, generando ganancias directas.

El alcalde de Concón, Freddy Ramírez, expresó que "hemos tenido un mes intenso de actividades, celebrando este aniversario, y esta semana estamos en la recta final con la cuarta versión de la Expo Concón 2025. La verdad es que ha sido todo un éxito, cada vez es más reconocida esta actividad a nivel regional, y este año terminamos con broche de oro. El sábado tendremos grandes bandas locales con el cierre de Santaferia, y el domingo por primera vez en la comuna, Los Tres".

“Con más de 200 emprendedores, y un tremendo patio de comidas, este es un panorama maravilloso para el fin de semana. Y por supuesto, acá celebramos generando economía, porque todas nuestras actividades tienen un componente para el emprendimiento y el crecimiento económico”, complementó el jefe comunal.

PROGRAMACIÓN

Las actividades comenzarán en la plaza Patricio Lynch a las 12:00 horas el sábado 30 de agosto, con el escenario central rodeado de emprendimientos, pueblo cultural, zona para niños, patio de comidas y foodtrucks.

Mientras que desde las 19:00 horas se abrirán las puertas del Estadio de calle 7, para dar comienzo al show de la noche, que en su primera jornada contará con la participación de Benja Duarte y Santaferia.

Mientras que el día domingo 31 de agosto, será el turno de La Puerto Orquesta, Grupo Dresden y el esperado cierre de Los Tres, con todos sus éxitos y formación original.

