Explosión de transformador obligó a evacuar estación Hospital de Viña del Mar: servicio de Metro Valparaíso debió ser suspendido

Una explosión registrada la mañana de este viernes en un transformador de la estación Hospital, en Viña del Mar, obligó a evacuar el recinto y provocó la suspensión del servicio del Tren Limache-Puerto de EFE Valparaíso.

Tras la emergencia, la empresa informó que un tren quedó detenido en la estación debido a una incidencia eléctrica, lo que mantiene afectada la operación ferroviaria.

A través de un comunicado, EFE Valparaíso señaló que "debido a una incidencia eléctrica un tren en estación Hospital queda en falla".

"El servicio presenta una afectación en la operación, los trenes están detenidos por el momento", complementaron desde la compañía de transportes.

De igual forma, sostuvieron que "nuestros equipos se encuentran trabajando, informaremos a la brevedad a través de nuestros canales oficiales".

Posteriormente, la empresa indicó que "nuestros equipos se encuentran retirando el tren que presentó una falla. Durante este procedimiento los trenes continuarán su viaje, momentáneamente no se realizarán nuevas salidas desde Puerto a Limache. La frecuencia será mayor a la habitual".

Luego de algunos minutos, finalmente EFE Valparaíso dio por superada la contingencia señalando que "la vía afectada ya fue despejada y la red Limache–Puerto retoma paulatinamente su operación habitual en ambos sentidos. Agradecemos la comprensión de nuestros pasajeros durante esta contingencia".

PURANOTICIA