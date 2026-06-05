Expertos ponen en duda perfil técnico de Gonzalo Le Dantec al mando del directorio de EPV: lo acusan de tener "intereses creados"

La designación de Gonzalo Le Dantec Briceño como nuevo presidente del Directorio de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) por parte del Sistema de Empresas Públicas (SEP) no pasó inadvertida en el mundo portuario. Si bien, algunos actores valoraron su experiencia en cargos públicos y su capacidad de gestión, otros cuestionaron abiertamente si posee el perfil técnico necesario para encabezar una empresa que en los próximos años deberá enfrentar decisiones estratégicas vinculadas al futuro portuario de la región y a la continuidad operacional de uno de los principales terminales del país.

Uno de los más críticos fue el histórico dirigente portuario de Valparaíso, Jorge Bustos, quien sostuvo a Puranoticia.cl que "los presidentes del directorio son de las 'AFP': amigos, familiares o parientes del poder. Y Le Dantec es uno más de ese grupo. No hay razones técnicas para pensar que él debiera ser el líder de la próxima licitación del puerto de Valparaíso. No hay sustento técnico. Por lo tanto, es complicado. Uno siempre pensó que el nuevo presidente del directorio de la Empresa Portuaria iba a ser un tipo con muchos galones, que fuera capaz de tener una opinión particular sobre la ciudad y sobre el desarrollo del puerto en Valparaíso, pero no es así".

Bustos también puso sobre la mesa antecedentes relacionados con la trayectoria profesional y empresarial del nuevo presidente de EPV. En ese sentido, señaló que "el 2014 nació una organización comercial, CDLS Ambiental, cuyos socios eran Gonzalo Le Dantec, Raúl Celis, Hernán Bücher y Rodrigo Sepúlveda. Ellos eran los caballeros que sabían de estos temas y que en definitiva levantaban proyectos y los llevaban a la aprobación. Al parecer, hubo un problema entre ellos y al final terminaron el 2016. Le Dantec se fue y constituyó otra empresa, que se llamaba Total Risks Consulting. Esa empresa era de Le Dantec y su hermano, y se especializaba en medio ambiente, gestión de riesgo, estudios técnicos y asesorías regulatorias. Y fueron contratados por la Empresa Portuaria. Entonces uno empieza a sacar cuentas".

Respecto al perfil que, a su juicio, debiera tener quien encabece el directorio de EPV, el dirigente indicó que "primero, un tipo que sepa de puertos, que tenga experiencia en el puerto, que haya trabajado en el puerto, que tenga una larga data de portuario. Segundo –que a mí me parece que es la parte más importante– que él sea de la ciudad para que entienda los conflictos que tiene la ciudad con la Empresa Portuaria, porque son 30 años de conflictos que no han parado". Asimismo, agregó que "hay dos cosas: uno es tener la visión de la ciudad y saber los elementos que la golpean todos los días, además de quererla un poquito; y después, ver cómo funciona el puerto".

IMPORTANCIA HISTÓRICA

Una mirada distinta, aunque también centrada en la necesidad de contar con capacidades técnicas, entregó el experto en asuntos portuarios Carlos Mondaca. quien explicó a Puranoticia.cl que "el Gobierno del Presidente Kast, como pocos gobiernos en la historia, tiene el imperativo de desarrollar las alternativas portuarias para Valparaíso y San Antonio, que expiran sus concesiones en 2029. (...) Esta no es una simple prórroga de concesiones, porque el contrato de concesión, con la ley vigente, implica que esto tiene que cambiar". Por ello, subrayó que "los directores de las empresas de Valparaíso y San Antonio van a tener un rol súper importante respecto a la continuidad de la capacidad portuaria actual y, en paralelo, tienen proyectos de desarrollo que implican licitaciones y grandes inversiones de parte del Estado".

En esa línea, Mondaca manifestó que "sin conocer a Le Dantec, creo que éste es el momento para tener directorios de un corte absolutamente técnico, orientados a garantizar el comercio exterior del país, que es a lo que se dedican las empresas portuarias del Estado". Asimismo, precisó que "sería irresponsable de mi parte decir algo respecto a él en específico, pero hoy día los puertos requieren una trayectoria técnica y equipos técnicos que no siempre pueden suplirse a través de asesorías porque hay que ser muy responsables respecto a lo que se diga con los puertos".

El experto profundizó además en la complejidad de los desafíos que enfrentan las empresas portuarias, explicando que "para desarrollar un proyecto, las empresas tienen una manera de financiarse" y que, en el caso de grandes iniciativas, "para financiar un proyecto, decides subir la tarifa de uso de puerto, lo que estás haciendo es ponerle un costo adicional al comercio exterior". Por ello, sostuvo que "de ahí la importancia de que los directorios sean súper técnicos porque esto es una mezcla de planificación, pero también de eficiencia en los costos. No puedes tener un puerto muy moderno, pero al mismo tiempo muy caro porque la gente no lo va a tomar".

ADVIERTEN COMPLICACIONES

También crítico se mostró el concejal de Valparaíso Leonardo Contreras (RN), quien afirmó a Puranoticia.cl que "dados los grandes desafíos que tiene la Empresa Portuaria de Valparaíso en los próximos años con su gran expansión, desafíos que tienen que ver no solo con la infraestructura, sino que también con la convivencia con la ciudad, con el medio ambiente, con el patrimonio y con el desarrollo económico de Valparaíso y sus alrededores, se hubiese esperado el nombramiento de un liderazgo distinto, con un perfil técnico, con un perfil empresarial, más que una persona que tuviera intereses creados y que, respecto de sus anteriores gestiones, tanto como Seremi como Gobernador, dejó mucho que desear. Creo que se comete un error".

Asimismo, el edil oficialista sostuvo que "va a generar reticencia al interior de la Empresa Portuaria y, obviamente, quienes tenemos –como habitantes y representantes de la ciudad de Valparaíso– una opinión y una visión para el desarrollo de la ciudad, no nos parece el perfil". En ese contexto, añadió que "creemos que Le Dantec tiene el perfil para otras funciones y categorías, particularmente para el sector privado donde él se ha desarrollado, pero en lo público no ha cumplido jamás con las expectativas y esperamos que ésta sea una excepción, pero dado el conocimiento, historia y necesidades de la Empresa Portuaria, lo dudo mucho".

RESPALDO ABSOLUTO

En contraste con estas visiones, el excomandante en jefe de la Armada de Chile y actual presidente de la Liga Marítima, Edmundo González, respaldó categóricamente el nombramiento del abogado de profesión. El almirante en retiro aseguró que "conociéndolo personalmente a Gonzalo Le Dantec, creo que es el hombre indicado para el puesto y le conozco muy bien su perfil técnico, además. Sí, yo creo que es la persona indicada y lo va a hacer muy bien, no tengo ninguna duda".

Respecto a las críticas relacionadas con el componente político de su trayectoria, González señaló que "se compatibiliza perfectamente bien, lo mismo que el ministro Arrau, que a lo mejor no es un experto en seguridad, pero es un gran político". Del mismo modo, enfatizó que "a veces lo que esos puestos necesitan es a una persona de conducción superior, ya que para eso tiene un montón de asesores bajo él que van a cumplir las tareas que él estratégicamente les disponga. Yo creo que está muy bien elegido para ser el presidente del directorio de Puerto Valparaíso".

Sobre las expectativas que tiene respecto de la gestión que iniciará Le Dantec, el presidente de la Liga Marítima indicó que espera "que proyecte y ejecute la ampliación del puerto" y que se avance hacia una visión integrada del sistema portuario de la zona central. En ese sentido, explicó que la institución que lidera impulsa una mirada macrozonal que considere a San Antonio, Valparaíso y Quintero-Ventanas bajo una lógica de coordinación y gobernanza común, agregando en conversación con Puranoticia.cl que "tenemos que avanzar hacia una gobernanza macrozonal porque no podemos estar compitiendo San Antonio y Valparaíso, que están a 52 kilómetros lineales, compitiendo y quitándonos la clientela unos con otros".

EMPRESAS PÚBLICAS

Por su parte, la diputada y exministra de Minería, Marcela Hernando, abordó la discusión desde una perspectiva más amplia, vinculada al funcionamiento de los gobiernos corporativos de las empresas estatales. La parlamentaria explicó que "en el gobierno corporativo de Codelco, su directorio puede ser político, pero una vez que el directorio nombra a la plana ejecutiva, que son los gerentes de cada una de las divisiones, eso es puramente técnico". Asimismo, la parlamentaria por Antofagasta sostuvo que "el problema quedó mal planteado cuando se diseñó el gobierno corporativo el 2012", recordando que el objetivo de esa reforma fue precisamente independizar la administración de la principal empresa estatal de los ciclos políticos.

La militante del Partido Radical también subrayó que hay desafíos pendientes en supervisión y control de las empresas públicas, indicando que "han habido muchas propuestas, desde quienes estimamos que hay que reforzar las formas de controlar y de supervisar", agregando que hay "muy poca musculatura para hacerlo".

De esta manera, la llegada de Gonzalo Le Dantec a la presidencia del Directorio de la Empresa Portuaria de Valparaíso abrió un debate que trasciende a su figura personal y que pone sobre la mesa una discusión de fondo respecto al perfil que deben tener quienes lideran las empresas estratégicas del Estado. Mientras algunos valoran sus capacidades de conducción y experiencia en gestión pública, otros insisten en que los desafíos que enfrentan hoy los puertos requieren una trayectoria mucho más técnica.

PURANOTICIA