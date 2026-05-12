Exdirectora del Hospital de San Antonio defiende su gestión ante el Senado y acusa presiones tras su salida "abrupta e inesperada"

La crisis al interior del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio sumó un nuevo capítulo luego que la exdirectora del recinto, Loreto Maturana, defendiera su gestión ante la Comisión de Salud del Senado y cuestionara duramente la decisión político que terminó poniendo fin a sus funciones en el estabecimiento de salud.

Aunque Maturana no asistió presencialmente a la sesión, envió una carta que fue leída ante los parlamentarios por la doctora Ximena Parada. En el documento, la exdirectora calificó su salida como “abrupta e inesperada” y aseguró que nunca fue informada de evaluaciones deficientes ni incumplimientos de metas durante su administración.

"Mi salida del Hospital Claudio Vicuña se produjo de forma abrupta e inesperada. Mi jefatura adujo ‘reiterados errores de conducción en la gestión’, y el Servicio de Salud argumentó públicamente que mi salida era necesaria para 'resguardar el correcto funcionamiento del establecimiento, fortalecer la calidad de la atención y asegurar una conducción alineada con los estándares y objetivos institucionales’, como si el liderazgo ejercido durante nuestra gestión hubiese sido contrario precisamente a esos objetivos", escribió la profesional en su carta.

Cabe recordar que la polémica surgió luego de la contratación de la exministra Jeannette Vega como subdirectora médica del hospital, decisión que derivó días más tarde en la solicitud de renuncia de Maturana por parte del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, argumentando pérdida de confianza y problemas de gestión. A la luz salió el recordado llamado de Vega a Héctor Llaitul, líder de la CAM, quien a mediados del año 2022 hizo un llamado a la "resistencia armada" por el conflicto en La Araucanía.

En ese sentido, manifestó en su carta leída a los presentes en la instancia legislativa que acceder a algunas solicitudes "significaba transgredir principios básicos que siempre guiaron mi actuar en el servicio público: la probidad, la igualdad de trato y la convicción de que los cargos técnicos deben evaluarse por capacidades y no por afinidades o costos políticos circunstanciales”.

Por parte del Ministerio de Salud, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, explicó las razones detrás de la “pérdida de confianza” que derivó en la salida de Maturana afirmando que "básicamente, volver a reiterar la afirmación de que aquí la dirección del Servicio de Salud (s) pidió la renuncia de la señora Maturana por un tema de pérdida de confianza y eso es lo que hoy día está vigente".

Una de las presentes en la instancia, la senadora por la región de Valparaíso, Karol Cariola, emplazó al Ministerio de Salud a hacer una autocrítica y reconsiderar la salida de la exdirectora del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, luego de que más de 20 médicos pusieran su renuncia sobre la mesa en medio de la crisis del recinto.

"Más de 20 médicos del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio pusieron su renuncia sobre la mesa producto de la decisión arbitraria que se generó a partir de la renuncia finalmente obligada a la directora. Lamentablemente, acá lo que hubo fue presión política y todos lo vimos", comentó la legisladora comunista.

Frente a esto, el subsecretario Montt aseguró que las renuncias de una veintena de médicos “hasta el momento” no se han concretado, y que "todos estos antecedentes no han afectado la atención y el funcionamiento del establecimiento de salud”.

Cabe hacer presente que, además, durante la sesión de la Comisión de Salud del Senado, médicos del Hospital de San Antonio solicitaron al Ministerio de Salud reconsiderar la decisión y restituir a Loreto Maturana en el cargo, afirmando que su salida perjudica la estabilidad del establecimiento y la atención de la comunidad de San Antonio.

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