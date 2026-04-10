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Exceso de velocidad sería la causa de dos accidentes de tránsito en ruta 68 de Valparaíso

Exceso de velocidad sería la causa de dos accidentes de tránsito en ruta 68 de Valparaíso

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El primer hecho se registró a la altura del enlace Agua Santa, en dirección a Santiago; mientras que el segundo tuvo lugar en el kilómetro 100, en dirección a la Ciudad Puerto.

Exceso de velocidad sería la causa de dos accidentes de tránsito en ruta 68 de Valparaíso
Viernes 10 de abril de 2026 09:21
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Dos accidentes de tránsito movilizaron a equipos de emergencia de Valparaíso hasta la ruta 68, específicamente a la altura del enlace Agua Santa.

Pasadas las 6:00 de la mañana de este viernes 10 de abril, el conductor de un automóvil perdió el control de la máquina y terminó chocando y volcando.

Según las primeras información, el automovilista conducía a exceso de velocidad, lo que habría provocado el siniestro vial en el kilómetro 101, en dirección a Santiago.

A pesar de la violencia del impacto, se indicó que el conductor no resultó con lesiones. Pese a ello, al lugar de los hechos llegó Carabineros, Bomberos y SAMU.

Menos de dos horas después, un segundo accidente se registró en la ruta 68, esta vez a la altura del kilómetro 100, en dirección a la comuna de Valparaíso.

Producto de un aparente exceso de velocidad, el conductor de un vehículo menor perdió el control del mismo e impactó contra las barreras de contención.

Según informó la concesionaria Ruta 68, el siniestro vial dejó la "pista derecha restringida", por lo que hizo un llamado a que "conduzca con precaución".

Cabe hacer presente que, al igual que en el primer hecho, hasta el sitio del suceso concurrieron funcionarios de Carabineros, del SAMU, de la concesionaria y Bomberos.

(Imagen de referencia)

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