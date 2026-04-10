Exceso de velocidad sería la causa de dos accidentes de tránsito en ruta 68 de Valparaíso

Dos accidentes de tránsito movilizaron a equipos de emergencia de Valparaíso hasta la ruta 68, específicamente a la altura del enlace Agua Santa.

Pasadas las 6:00 de la mañana de este viernes 10 de abril, el conductor de un automóvil perdió el control de la máquina y terminó chocando y volcando.

Según las primeras información, el automovilista conducía a exceso de velocidad, lo que habría provocado el siniestro vial en el kilómetro 101, en dirección a Santiago.

A pesar de la violencia del impacto, se indicó que el conductor no resultó con lesiones. Pese a ello, al lugar de los hechos llegó Carabineros, Bomberos y SAMU.

Menos de dos horas después, un segundo accidente se registró en la ruta 68, esta vez a la altura del kilómetro 100, en dirección a la comuna de Valparaíso.

Producto de un aparente exceso de velocidad, el conductor de un vehículo menor perdió el control del mismo e impactó contra las barreras de contención.

Según informó la concesionaria Ruta 68, el siniestro vial dejó la "pista derecha restringida", por lo que hizo un llamado a que "conduzca con precaución".

Cabe hacer presente que, al igual que en el primer hecho, hasta el sitio del suceso concurrieron funcionarios de Carabineros, del SAMU, de la concesionaria y Bomberos.

(Imagen de referencia)

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