Excarabinera quemada en el estallido social entregó su respaldo al candidato a diputado Manuel Millones

La exfuncionaria de Carabineros, Abigail Aburto Cárdenas, quien resultó gravemente herida tras ser atacada con una bomba molotov durante el estallido social de 2019 en la plaza Italia, expresó públicamente su respaldo al candidato a diputado Manuel Millones, quien postula por el Distrito 6.

Aburto, quien actualmente también compite como candidata independiente por un cupo del Partido Republicano en el Distrito 10, señaló que su apoyo se debe al compromiso de Millones con la seguridad y con Carabineros de Chile, destacando su trayectoria y cercanía con la región.

“Soy una de las carabineras que quemaron cobardemente en el estallido social con una bomba molotov. Hoy quiero entregarle mi apoyo a Manuel Millones, un hombre con trayectoria, con compromiso real por su región. Los dejo invitados para que puedan votar por él en estas elecciones y apoyarlo, porque sé que él sí va a respaldar y va a apoyar a nuestra hermosa institución de Carabineros, y va a trabajar firmemente para devolver la esperanza y la seguridad que tanto necesita nuestro país”, expresó la exuniformada.

Tras recibir este respaldo, Manuel Millones agradeció las palabras de Abigail Aburto y reafirmó su compromiso con la institución policial y con la seguridad pública. “Agradezco profundamente el apoyo de Abigail Aburto, una mujer valiente que representa el sacrificio de muchos carabineros que arriesgan su vida por protegernos. Mi compromiso es claro: respaldar a Carabineros de Chile y entregar todas las herramientas necesarias para enfrentar la violencia, la delincuencia, el crimen organizado y el flagelo de la droga. Nuestro país necesita volver a confiar en sus instituciones y recuperar la paz en los barrios y ciudades”.

El gesto de Aburto ha sido interpretado como una señal de respaldo a las políticas de orden y seguridad que impulsa el candidato Millones, quien ha sostenido que la labor de Carabineros debe ser fortalecida y reconocida, especialmente tras los hechos de violencia ocurridos durante el estallido social. Con este apoyo, Millones suma una voz emblemática que ha sido símbolo del sacrificio de las fuerzas policiales en uno de los momentos más críticos que vivió el país.

