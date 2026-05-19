Ex "mano derecha" de Virginia Reginato en el Municipio de Viña del Mar será formalizado en junio por malversación y fraude al fisco

Una nueva arista judicial vinculada a la administración de la exalcaldesa Virginia Reginato quedó al descubierto luego que el Ministerio Público fijara para el 9 de junio la audiencia de formalización de Claudio Boisier Troncoso, exadministrador municipal y exgerente general de la Corporación Municipal de Viña del Mar, quien deberá enfrentar cargos por los delitos de malversación de fondos públicos y fraude al fisco.

La causa se enmarca dentro de una serie de investigaciones iniciadas hace varios años por presuntas irregularidades en la gestión municipal durante el periodo encabezado por la militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Si bien, gran parte de estas indagatorias ya fueron cerradas por la Fiscalía, una de las aristas aún vigentes derivó en esta futura formalización, la que apunta directamente a quien fuera uno de los principales colaboradores de la exjefa comunal viñamarina.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el exfuncionario de confianza de la "Tía Coty" habría realizado rendiciones periódicas de gastos por montos superiores a $400 mil cada una, acumulando aproximadamente $17 millones. Según se indaga, esos recursos habrían sido transferidos desde la cuenta corriente de la Corporación Municipal a su cuenta personal, para posteriormente ser rendidos mediante compras efectuadas en locales como joyerías, restaurantes y licorerías.

El fiscal de Viña del Mar, Cristián Andrade, abordó el estado de las investigaciones vinculadas a la antigua administración comunal señalando que "todas las aristas fueron investigadas y decían relación con hechos diversos, cuyo factor común era que estaban relacionadas con la antigua administración comunal, lo que no significa necesariamente que en todas ellas se investigaba la participación de la exalcaldesa", precisando así que las causas revisadas por el Ministerio Público no apuntaban exclusivamente a la exautoridad, sino también a distintos funcionarios.

En esa misma línea, el persecutor de la Ciudad Jardín explicó que "en varias de ellas se descartó la existencia de los delitos denunciados, de manera que se procedió a archivar provisionalmente las investigaciones, respecto de aquellas aristas que no estaban judicializadas, y se comunicaron las decisiones de no perseverar en el procedimiento en audiencia convocada al efecto, respecto de aquellas aristas que sí estaban judicializadas", dando cuenta del cierre de siete de las 10 causas.

Asimismo, el persecutor recordó que "en los casos que se determinó la existencia de un hecho constitutivo de delito y la participación de algún funcionario (...) seguida por el pago de horas extraordinarias en la I. Municipalidad de Viña del Mar, los imputados Pablo Staig Araujo y Manuel Echeverría León fueron condenados con fecha 27 de julio de 2022 como autores del delito de fraude al fisco por la suma de $56.229.374, cometido en el periodo de julio de 2014 a marzo de 2015", haciendo referencia a una de las causas que ya concluyó con sentencias condenatorias hace casi cuatro años.

De esta manera, la formalización de Claudio Boisier vuelve a poner en el centro del debate las investigaciones por presuntas irregularidades en la gestión municipal de Viña del Mar durante la administración de Reginato. Aunque gran parte de las causas abiertas en los últimos años fueron cerradas o archivadas, esta nueva audiencia demuestra que aún persisten procesos judiciales en desarrollo y que algunos episodios de la antigua administración siguen generando consecuencias penales para sus exfuncionarios.

PURANOTICIA