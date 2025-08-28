Evelyn Matthei arremete contra Carlos Montes, titular del Minvu: "Si no se siente el jefe de la reconstrucción, no debiera ser Ministro"

Una serie de críticas ha recibido el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, luego de asegurar en una entrevista televisiva que él no es el jefe de la reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

El titular del Minvu expresó a CNN Chile que él no es el jefe de la reconstrucción tras la catástrofe que le costó la vida a 138 personas en la región de Valparaíso y que tiene que mirar el conjunto de las reconstrucciones en nuestro país, que suman 43.

Desde la cartera, a través de una declaración, explicaron que los dichos de su titular dicen relación con la estructura establecida para el proceso de reconstrucción y que "no son interpretables como un intento de desvincularse del rol que le corresponde".

También recordaron que el ministro Montes, por razones propias de la naturaleza de su cargo, "lidera la gestión del Minvu a nivel nacional, con tareas tan relevantes como el Plan de Emergencia Habitacional -que supera el 80% de avance-, la gestión del Banco de Suelos, temáticas de urbanismo, entre otras responsabilidades".

También dieron cuenta que, a estas labores, se suman otras reconstrucciones en el país: 25 que estaban pendientes al asumir este Gobierno y 18 en la actual administración, lo que totaliza 43 procesos. Por ello, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo llamó a los distintos actores políticos a "no generar un falso debate en base a la utilización maliciosa y descontextualizada de las palabras del Ministro".

Y es que han sido diputados, senadores y hasta candidatos presidenciales quienes han salido al paso de las declaraciones del ministro Carlos Montes. Una de ellas ha sido la carta a La Moneda de Chile Vamos, la UDI Evelyn Matthei, quien reprochó duramente las expresiones vertidas por el secretario de Estado en torno a la reconstrucción.

"Yo no lo podía creer cuando el Ministro de la Vivienda dijo que él no era el jefe de la reconstrucción. Si él no se siente el jefe de la reconstrucción de este megaincendio, yo creo que no debiera ser Ministro", comenzó diciendo.

Luego, recordó que "el Presidente Piñera tuvo una catástrofe mucho más grande que ésta, que fue el terremoto y el maremoto. Al año estaba todo funcionando y aquí llevamos un año y medio. Entonces esto es falta de gestión y falta de experiencia".

Finalmente expuso que "esto es lo que sucede cuando usted elige como Presidente o Presidenta a gente que nunca ha trabajado en el sector público antes y no sabe hacer las cosas. Y por eso es que yo les quiero decir a todos, que no les crean estos planes, si ser Presidente requiere experiencia y requiere haber pasado por un cargo como Ministro, haber sido Alcalde, haber sido algo... porque de otra manera es pura boca, y cuando llegan al poder no hacen nada porque no saben hacer las cosas".

PURANOTICIA