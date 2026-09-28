Evacuaron Refinería Aconcagua de Enap en Concón tras hallazgo de amenaza de bomba

Un procedimiento de emergencia se desarrolló durante la mañana de este lunes en la Refinería Aconcagua de Enap, en Concón, luego de que fuera encontrado un mensaje con una presunta amenaza de bomba al interior de las instalaciones.

El aviso fue descubierto cerca de las 08:20 horas en un baño ubicado en el salón de eventos del recinto, situación que motivó la activación de los protocolos de seguridad y la evacuación preventiva de las dependencias.

Tras conocerse la situación, los antecedentes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes y personal especializado del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros concurrió hasta la refinería.

En el lugar, los efectivos comenzaron a realizar la inspección del lugar y establecer si existía algún elemento que pueda representar un riesgo. Tras algunos minutos de trabajo, se informó que no se encontró ningún artefacto explosivo en el lugar, por lo que los funcionarios especializados del GOPE se retiraron de las instalaciones.

El procedimiento también generó afectaciones al tránsito en la ruta F-30, específicamente a la altura del sector San Agustín, en dirección hacia la rotonda.

Una vez concluido el procedimiento se esperó por las declaraciones de Carabineros, sin embargo optaron por no emitir palabras respecto a lo ocurrido en Concón.

Quien sí abordó lo ocurrido fue Enap Refinería Aconcagua, que a través de una declaración informó que "a las 10: 30 de hoy concluyó la revisión especializada realizada por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, la que finalizó sin detectar elementos sospechosos en las instalaciones".

De igual forma, explicaron que "el procedimiento se efectuó luego de que, alrededor de las 08:20 horas de esta mañana, se encontrara un mensaje con una amenaza de bomba en un baño ubicado en el salón de eventos de la refinería".

"Ante esta situación, la empresa activó de inmediato sus protocolos de seguridad y evacuó preventivamente al personal, activando de inmediato sus protocolos internos de seguridad", sentenciaron.

PURANOTICIA