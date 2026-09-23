Estudio revela que más del 60% de la costanera de Cartagena presenta daños severos: MOP compromete recursos para 2027

El estado de la costanera de la comuna de Cartagena fue abordado durante la visita del biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, quien recorrió junto a la alcaldesa Lily Silva distintos sectores y conoció los antecedentes del diagnóstico técnico elaborado por la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla).

El estudio establece que más del 60% de los mil 435 metros de la balaustrada presenta daños severos, identificando problemas como corrosión de armaduras, grietas, desprendimiento de hormigón, exposición de fundaciones y efectos de la erosión, socavación y acción del oleaje.

Tras conocer estos antecedentes, el biministro De Grange comprometió que Cartagena sea considerada entre las prioridades de financiamiento 2027 para la recuperación de bordes costeros y solicitó a la Dirección de Obras Portuarias (DOP) comenzar este año los estudios de diseño para avanzar en la intervención.

“Una costanera que tiene un potencial turístico muy grande. Un balneario tradicional que mucha gente lo visita anualmente, y este borde costero hay mucho que recuperar, así que va a entrar dentro de las prioridades del próximo año”, sostuvo.

La visita fue valorada por la alcaldesa Silva, quien afirmó que “este diagnóstico nos permite poner sobre la mesa la urgencia que tiene Cartagena de recuperar su borde costero. Estamos hablando de una infraestructura histórica, que forma parte de nuestra identidad y que hoy presenta un deterioro importante. Por eso, esperamos que durante 2027 podamos avanzar en una intervención integral de nuestra costanera”.

Uno de los sectores más complejos corresponde al de la terraza y el rompeolas, calificado con daño crítico, mientras que en Playa Chica se identifican sectores con daños altos a críticos y en Playa Grande existen puntos críticos asociados principalmente a accesos y obras de descarga.

El diagnóstico contempla una intervención integral de los 1.435 metros de costanera, con recuperación de elementos deteriorados, refuerzo estructural, control de socavación, protección frente al oleaje y mejoramiento de accesos peatonales.

PURANOTICIA