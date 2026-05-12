"Espacio Katarcis": Desalojan centro cultural que mantenía orden de desocupación desde 2023 en Valparaíso

En la intersección de avenida Francia con calle Baquedano, en la ciudad de Valparaíso, efectivos de Carabineros concretaron este martes la desocupación del recinto conocido como “Espacio Katarcis”, una propiedad que operaba bajo el formato de centro cultural.

Al interior de esta edificación se llevaba a cabo una serie de dinámicas vinculadas al mundo de las artes y la cultura, lo que incluía la impartición de cursos, el desarrollo de talleres y el montaje de diversas exposiciones.

La acción policial respondió a un mandato emanado desde un tribunal porteño durante el año 2023, según detalló el jefe de la Octava Comisaría de Valparaíso, mayor Felipe Castillo, quien confirmó que el operativo buscaba dar estricto cumplimiento a dicha resolución judicial.

Con el objetivo de materializar la orden de la justicia, se desplegaron en el sector dos unidades policiales. Asimismo, el procedimiento contó con la disposición de un carro lanza aguas apostado en el lugar ya que se registraron manifestaciones.

El balance de la intervención arrojó que no se registraron personas lesionadas. Respecto a la dinámica del desalojo, el mayor Castillo precisó que "Aproximadamente 40 o 50 personas que mantenían este inmueble ocupado ilegalmente oponen resistencia”.

Por otra parte, en el marco de estos acontecimientos, un automóvil que se movilizaba por las cercanías terminó con uno de sus vidrios rotos. A raíz de este hecho, las autoridades lograron la detención de una persona implicada en los daños.

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