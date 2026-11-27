Con una manifestación pacífica, la comunidad educativa de la Escuela Jorge Alessandri Rodríguez, ubicada en el cerro San Roque de Valparaíso, expresó su rechazo a los ajustes anunciados por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP), que contemplan el cese de contratos y traslado de al menos 17 docentes del establecimiento.

La situación ha generado preocupación entre estudiantes, profesores y apoderados, considerando que la escuela cuenta con 100 años de trayectoria educativa y se caracteriza por un proyecto que promueve la inclusión, la excelencia académica y los vínculos afectivos como parte fundamental del proceso de aprendizaje.

La comunidad advierte que la reducción de su dotación podría afectar el funcionamiento del establecimiento y la continuidad de los acompañamientos educativos de cara al año escolar 2027.

Sobre esta decisión, Álvaro Pérez, director (s) de la escuela, indicó que "nuestra escuela tiene una particularidad: nuestro sello es la afectividad. Ustedes pueden ver el compromiso de las familias y los trabajadores con nosotros; la gente desvinculada ha seguido trabajando de la misma forma, con el mismo tesón y compromiso. Entonces, para nosotros es una situación muy compleja”.

La preocupación también se hizo sentir entre los estudiantes. Reichell Rivas, vicepresidenta del centro de alumnos y estudiante de sexto básico, afirmó que “es algo triste, mis compañeros y compañeras están muy apenados. Es terrible que despidan a los profesores que nos han acompañado bastantes años en nuestro colegio”.

En tanto, las familias enfatizaron la importancia de mantener los equipos profesionales que han construido vínculos con los niños y niñas, especialmente con quienes requieren apoyos específicos. Así lo expresó María Núñez, apoderada del establecimiento, quien señaló que sus dos hijos estudian en la escuela y que ambos requieren de un entorno de confianza y estabilidad. “Tengo niños con neurodivergencia y es importante mantener los afectos. Ellos requieren un equipo con los que han generado vínculos y el hecho de que desarticulen el proyecto educativo y saquen a sus tíos del Programa de Integración Escolar para ellos es muy relevante, ya que les cuesta generar vínculos y confianza”, explicó.

La inquietud también fue compartida por las organizaciones vecinales del sector, que advierten que las consecuencias de estas medidas trascienden los límites del establecimiento. Así lo señaló Constanza Rivera, tesorera de la Junta de Vecinos N° 120, quien destacó el rol que cumple la escuela en el tejido social del cerro. “Para nosotros es súper importante lo que está pasando porque no afecta solamente el núcleo de la escuela, abarca toda una comunidad. Solamente nuestra jurisdicción abarca más de 500 personas; es todo un cerro el que se ve afectado con lo que le está pasando a los niños”, manifestó.

La movilización contó con el acompañamiento de la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, quien manifestó "voy a defender a mi gente de los cerros de la ciudad. Precisamente hay que defenderlos cuando vemos que los recortes que ha promovido este Gobierno y que se han aprobado en el presupuesto 2027 tienen una afectación muy clara en las escuelas de Valparaíso, sobre todo en las de cerro, que siempre son las más afectadas”.

Asimismo, el diputado Jorge Brito, integrante de la Comisión de Hacienda y de la Mesa de Presupuesto, expresó que "estuve hasta último minuto instando a evitar estos recortes. Por cuadrar las planillas del Gobierno, han descuadrado la vida de un montón de familias y escuelas, acá en Valparaíso particularmente. Esta escuela tiene un sello inclusivo y excelencia académica hace años, no se justifica una reducción de su dotación”.

De esta manera, la comunidad de la Escuela Jorge Alessandri hizo un llamado a considerar las particularidades de su proyecto educativo y el impacto que las decisiones administrativas pueden tener en sus estudiantes y familias, poniendo en el centro la continuidad de los procesos pedagógicos, los vínculos construidos durante años y el derecho de niños y niñas a recibir una educación pública de calidad.

PURANOTICIA