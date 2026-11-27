El Juzgado de Garantía de San Felipe decretó prisión preventiva para dos imputados por el crimen de una mujer de 59 años cuyas osamentas fueron encontradas en el patio de una vivienda en la comuna de Llay Llay, región de Valparaíso.

Se trata de la hija de la víctima y su pareja, quienes fueron formalizados este viernes.

La víctima habría sido asesinada tras una discusión al interior del domicilio de su hija, en la población Eliecer Estay.

La mujer fue formalizada por los delitos de parricidio e inhumación ilegal, mientras que su pareja fue imputao por homicidio calificado en contexto de violencia intrafamiliar e inhumación ilegal.

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de ambos imputados, considerando que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y que existe un evidente peligro de fuga.

El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía, decretando la medida cautelar y estableciendo un plazo de 150 días para la investigación.

Cabe señalar que el crimen se habría perpetrado en marzo de este año, mientras que en julio se presentó una denuncia por presunta desgracia de la mujer, cuyo paradero permaneció desconocido hasta esta semana.

El operativo se activó luego de que un hombre encontrara un posible resto óseo mientras realizaba labores de limpieza en un terreno de propiedad de la hija.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA