Escolares y universitarios de Valparaíso marcharon hasta el Congreso Nacional en protesta a políticas educacionales del Gobierno

Estudiantes secundarios y universitarios se movilizaron por las calles de Valparaíso en rechazo a las políticas educacionales del Gobierno, y los posibles recortes presupuestarios en el área.

Los jóvenes se congregaron en la plaza Sotomayor para luego trasladarse a las afueras del Congreso.

Participaron en la movilización, estudiantes de liceos emblemáticos y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), la Universidad de Valparaíso (UV) y la Universidad de Playa Ancha (UPLA).

La representante de la Facultad de Trabajo Social de la PUCV, Ainoa Mansilla, indicó que la protesta responde a “estos recortes en el área educacional, sobre todo en la alimentación para las niñeces (Junaeb) y el área de salud”, los querepresentan “derechos ya conquistados que nunca antes se habían puesto en duda”.

La dirigenta indicó que no descartan diálogos con parlamentarios para abordar medidas anunciadas, sin embargo, sostsuvo que "sabemos la postura del Gobierno, que no es muy dialogante y que realmente tampoco está muy dispuesto a estas instancias de conversación“.

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