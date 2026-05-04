Escándalo en Zapallar: fraude millonario podría costarle la remoción a notaria por usurpación de propiedad

El exclusivo balneario de Zapallar es el escenario de un fraude inmobiliario que actualmente tiene a la justicia santiaguina en alerta máxima. Una propiedad de más de 3 mil metros cuadrados, valorada en $1.600 millones, fue transferida de manera ilegal mediante una operación fraudulenta gestada en la Notaría de Valeria Ronchera, lo que ahora podría costarle su cargo.

Según The Clinic, los hechos se remontan a julio de 2024, cuando desconocidos suplantaron al abogado Luis Alberto Aninat y a su esposa. Utilizando correos electrónicos y documentos de identidad falsos, los impostores firmaron una escritura de venta a favor de la sociedad "Maquinaria Pesada y Sondaje Araucanía SpA" por un monto de $650 millones, cifra que representa menos de un tercio del valor real del mercado.

La investigación judicial determinó que el pago, supuestamente realizado en efectivo, nunca existió. El fiscal judicial Jorge Norambuena fue tajante en su informe, señalando que este delito “no ocurrió por un error aislado o un engaño inevitable”, sino que fue producto de un “sistema operativo deficiente” dentro del recinto notarial.

FALENCIAS Y SANCIONES PROPUESTAS

El informe de la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago identificó graves brechas de seguridad en el proceso:

Ingreso informal de documentos.

Uso de cédulas de identidad escaneadas.

Excesiva autonomía de funcionarios en la verificación de identidad.

Falta de supervisión sobre el notario suplente.

Ante este escenario, el fiscal Norambuena propone la suspensión de un mes para la notaria Valeria Ronchera y la apertura de un cuaderno para su eventual remoción, dependiendo de si la falta es calificada como grave o muy grave por la Corte. Cabe destacar que, según el proceso, la notaria y su suplente evitaron prestar declaración en cinco oportunidades.

LA DEFENSA DE RONCHERA

Por su parte, la cuestionada notaria ha rechazado las conclusiones del informe y las medidas disciplinarias sugeridas. Según su versión, el procedimiento administrativo “se ha llevado a cabo de manera mañosa”, argumentando además que las sanciones propuestas “no cumplían los requisitos legales”.

Ronchera ya anunció que apelará la resolución e incluso llevará el caso ante la Corte Suprema de ser necesario. Sin embargo, el panorama es complejo: durante el último año, el máximo tribunal ha mostrado "mano dura" en casos similares de fallas en la validación de identidad, terminando con la remoción definitiva de los notarios involucrados.

PURANOTICIA