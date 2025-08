Escándalo en votación por futuro de Enjoy en Viña, Coquimbo y Pucón: gobernadores se retiraron por retraso de Subsecretaria

La solicitud de renuncia anticipada de la empresa Enjoy a su licencia para operar en el Casino de Viña del Mar ha generado un duro golpe, tanto para la Municipalidad de la Ciudad Jardín como para el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, entidades que sólo durante el 2024 recibieron $21.819 millones por concepto de impuestos.

Bajo este contexto, este martes 5 de agosto, se esperaba que a contar de las 8:00 horas se reuniera en Santiago el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos, organismo que debía votar si aprobaba o rechazaba la solicitud presentada por la firma para dejar de operar sus casinos tanto en Viña del Mar como en Pucón y Coquimbo.

A la instancia estaba convocada Enjoy y los gobernadores regionales de Valparaíso, La Araucanía y Coquimbo, además de los miembros del Consejo Resolutivo, cuya presidenta es la subsecretaria de Hacienda, Heidi Bermes. Sin embargo, la cita terminó en un verdadero escándalo, luego que la titular no llegara a la hora acordada, cuestión por la cual los tres gobernadores tomaron sus maletas y se retiraron de la oficina.

"Esta sesión estaba convocada a las 8:00 de la mañana, pero siendo las 8:20 todavía no llegaba su presidenta, la Subsecretaria de Hacienda. Nos pareció una falta de respeto a los tres gobernadores ahí presentes y, por tanto, lo que hicimos fue retirarnos de esta votación que, lamentablemente, el día de hoy no se llevó a cabo y, por tanto, quedamos a la espera de que se fije una nueva citación, pero que se cumpla en tiempo y forma la hora pactada", indicó el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca.

De esta manera, René Saffirio, gobernador de La Araucanía; Cristóbal Juliá, gobernador de Coquimbo; y el propio Mundaca guardaron sus cosas y se retiraron con evidente molestia desde el salón donde se efectuaría a primera hora la sesión del Consejo Resolutivo para abordar la solicitud de renuncia de Enjoy en Viña, Pucón y Coquimbo.

En ese sentido, el Gobernador Regional de Valparaíso sostuvo que "lo que no puede ocurrir es que a las regiones se nos trate de esta manera y tengamos que esperar por largos minutos la presencia de los integrantes de este Consejo Resolutivo y, en particular, la presencia de su presidenta. Nos parece una falta de respeto y por esta razón nos retiramos de la sesión y, por ende, no se pudo llevar a cabo la votación".

De igual forma, precisó que la decisión que se iba a adoptar en la instancia era "una votación tremendamente importante porque compromete empleo y compromete –en nuestro caso particular– presupuesto muy importante para la Municipalidad de Viña del Mar y también ingresos para el Gobierno Regional de Valparaíso".

Cabe hacer presente que luego del fracaso de esta reunión, ahora queda esperar que nuevamente se reprograme la cita en la que se deberá votar la solicitud de Enjoy de dejar de operar en el casino de Viña del Mar, la cual se presentó ante la Superintendencia de Casinos a fines de febrero, por lo que la entidad fiscalizadora pidió antecedentes adicionales, los cuales llegaron finalmente el 28 de marzo, dando inicio a un periodo de análisis, el cual deberá concluir con la decisión que adopten en el Consejo Resolutivo.

Recordar también que el Municipio de Viña del Mar señaló a Puranoticia.cl en abril de este año que rechazaban "categóricamente la decisión de Enjoy de abandonar su licencia de operación en nuestra comuna, especialmente en un contexto de una serie acusaciones que afectan la confianza en la industria". Y es que la comuna tiene una oferta económica cercana a los 25 millones de dólares, la cual perdería.

