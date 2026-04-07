Entregan terrenos para instalación de semáforos en transitado cruce del sector norte de Villa Alemana

Este martes se realizó la ceremonia de entrega del terreno correspondiente al proyecto “Mejoramiento y semaforización del cruce de calles Madrid con Ignacio Carrera Pinto”, hito que da inicio oficial a las obras y desde el cual comienza a regir el plazo de 90 días para su ejecución. Así, se estima que los semáforos en esta importante intersección estarán en funcionamiento la primera semana de julio.

Este proyecto fue diseñado por la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Villa Alemana en colaboración con la Unidad Operativa de Control de Tránsito y es financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a través del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, en su línea tradicional.

La inversión alcanza un monto de $144.934.564 y las obras estarán a cargo de la empresa Automática y Regulación S.A. Además de la instalación de semáforos, se reemplazará la señalética preventiva actual y se ejecutarán nuevas demarcaciones horizontales de tránsito.

El alcalde Nelson Estay reconoció la urgencia que existía por regular el tráfico en esta intersección. “Este es uno de los cruces más importantes del lado norte de la comuna y efectivamente era muy riesgoso. Hoy tenemos la buena noticia para la gente de Villa Alemana y Peñablanca que acá en Madrid con Ignacio Carrera Pinto vamos a tener un semáforo que regulará el tránsito y eso permitirá dar una mayor seguridad a la gente y a las familias que hoy día transitan por este sector”.

“Se van a beneficiar nueve juntas de vecinos y prácticamente todo el sector norte de la ciudad, así que estamos muy contentos porque era un anhelo de toda la ciudadanía. En este cruce ha habido atropellos, choques, y hoy día por fin estamos dando el puntapié inicial en esta obra que regulará el tránsito y dará una mayor tranquilidad a los vecinos”, agregó el jefe comunal.

Los vecinos y representantes del sector celebraron que al fin se va a concretar un sueño que esperaron por mucho tiempo. Jorge Doerner, presidente de la Junta de Vecinos Viñas y Canteras, declaró que “es bastante necesario. Nosotros hace cinco años o un poco más nos unimos con nueve juntas de vecinos del sector, enviamos un documento al municipio y desde ahí que empezamos a insistir permanentemente con las distintas autoridades que han ido pasando por el municipio para que se haga realidad este proyecto”.

Por su parte, María Navarro, secretaria de la Junta de Vecinos Sargento Aldea, comentó que “sí, por lo que decían, fueron como cinco o seis años desde que se gestó esto justamente desde las juntas de vecinos. Y si en ese tiempo había problemas, ahora es peor, así que este semáforo va a dar un respiro al orden, pero también va a depender mucho de la educación que tenga el conductor. Estoy muy feliz porque es algo que estuvimos mucho tiempo esperando”.

La semaforización de este sector se suma a otras iniciativas similares que se han desarrollado o están en desarrollo bajo esta administración municipal, como son el cruce Huanhualí-Porvenir (próximo a inaugurarse) y el cruce Madrid-El Mirador, proyectos que también eran ansiosamente esperados por los vecinos de Villa Alemana.

PURANOTICIA