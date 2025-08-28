Entregan al Municipio de La Cruz tres buses para traslado de estudiantes de distintos sectores de la comuna

El Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, hizo entrega oficial de tres taxibuses, financiados por el Gore al Municipio de La Cruz, vehículos que serán utilizados para el traslado de estudiantes de distintos sectores de la comuna.

De esta forma, la iniciativa tiene como propósito garantizar el acceso a la educación de las y los estudiantes de La Cruz, en particular de sectores rurales y población vulnerable, mejorando así las capacidades de transporte escolar en la zona, en un proyecto que permitirá no sólo optimizar recursos destinados a traslados de alumnos y alumnas, sino que también aumentar la seguridad en el transporte, promover la equidad y accesibilidad educativa en sectores apartados, y contribuir a una mejor calidad del servicio de transporte escolar municipal.

Al respecto, Mundaca, destacó que “lo que estamos haciendo hoy día en La Cruz tiene que ver precisamente con educación, tiene que ver con generar condiciones de transporte dignos a los niños de las localidades rurales de la comuna de La Cruz (…) Esto va a significar, como bien dice la alcaldesa, una economía en los hogares, los niños se van a poder trasladar en muy buenas condiciones, hay conductores crucinos que van a poder trabajar precisamente al frente de estos vehículos, porque estos vehículos también generan empleo, y -por tanto- nuestro compromiso con la educación en su acepción más amplia es un compromiso invariable, irreductible”.

Por su parte, la alcaldesa de La Cruz, Filomena Navia, expresó que “este proyecto va a permitir garantizar la asistencia a clases de nuestros estudiantes a los cinco establecimientos municipales que tenemos acá en la comuna de La Cruz. Es un proyecto inédito, es primera vez que nosotros podemos contar con este tipo de inversión, anteriormente las familias tenían que trasladar a sus estudiantes con esfuerzo propio. Hoy día nosotros estamos haciéndonos parte de esa responsabilidad y esa tarea que significa educar y fortalecer los procesos educativos, ofrecer un transporte seguro y de calidad. Agradecemos al Gobierno Regional, la figura del Gobernador Rodrigo Mundaca, a los consejeros regionales, a nuestra consejera regional, por el apoyo que nos han dado”.

Los vehículos, financiados por el Gobierno Regional de Valparaíso a través de la metodología Circular 33, tras aprobación del Consejo Regional, significan una inversión total de 473 millones de pesos, y beneficiarán directamente a 758 estudiantes de la comuna, impactando de forma positiva en la cobertura de transporte escolar seguro y regular, además de contribuir a la reducción de deserción escolar por problemas de acceso.

IMÁGENES:

PURANOTICIA