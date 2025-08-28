Entregan 20 nuevas viviendas a población destruida por el megaincendio en Quilpué

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) entregó 20 nuevas viviendas a familias damnificadas por el megaincendio de febrero de 2024 en el sector de Canal Chacao, en Quilpué. Estas casas, de 66 metros cuadrados, con tres dormitorios, piso flotante y cerámico y ventanas de termopanel, fueron diseñadas junto a las familias.

La construcción de estas viviendas se inició en noviembre de 2024, en los terrenos de los propietarios afectados, en su mayoría, a matrimonios de personas mayores.

El ministro Carlos Montes explicó que "lo normal era que había un evento como este, un incendio, y llegaba la autoridad y decía aquí reconstruyamos casas con este modelo. Eso era lo normal. Aquí, producto de varias cosas, entre otras, un estudio que lo tiene la alcaldesa que se dijo mire, eso no es lo mejor para la historia futura de las personas y lo que hay que hacer es responder a las inquietudes, necesidades y momentos de las familias. Eso fue lo que se hizo; aquí los modelos son distintos. El tamaño es de 66 metros que está muy por encima del anterior, tiene envolvente térmica, un sistema de circulación de aire para que no haya condensación y otras cosas. Pero. Pero hay un modelo que se fue discutiendo familia por familia”.

Luego, la alcaldesa Carolina Corti se preguntó: "¿He sido dura con la reconstrucción? Sí, muy. Pero debo reconocer que el ministro Montes me ha escuchado en ideas que han sido fundamentales para la solución de otras reconstrucciones que todavía no hemos avanzado. Y en eso, ministro, quiero agradecerle porque después de haber hablado con el Presidente de la República, entiendo que tiene suma urgencia para agilizar el tema del numeral número siete, que va a permitir a muchos de las autoconstrucciones generar recepción definitiva".

Cabe hacer presente que en la comuna de Quilpué se han entregado 533 subsidios asignados y 270 obras iniciadas en el proceso de reconstrucción.

Además de la reconstrucción habitacional en Quilpué, el Minvu ha desplegado un plan de reconstrucción urbana al que se han destinado $6 mil millones para mejoramiento de calles y $3.000 millones para la implementación del programa «Quiero Mi Barrio» en Canal Chacao y en la población Argentina.

“Debo agradecer que se están haciendo unos cambios hermosos. Veo que las calles están cambiando, se está hermoseando y la verdad es que después de tener todas esas casas que parecía que aquí había caído una bomba nuclear, realmente fue terrible. Quiero pensar que, de aquí a un corto plazo, realmente esto va a ser una comunidad nuevamente hermosa y renacida, y agradecida también. Siempre, mucho. Ya nunca nos vamos a olvidar de todo lo que nos ayudaron”, expresó Susana Cerda en representación de las familias.

CIFRAS DE LA RECONSTRUCCIÓN

Hasta la fecha, dentro de este proceso de reconstrucción, el Minvu cuenta con 1.081 viviendas que se encuentran en fase de obras, terminadas o entregadas. De estas, 876 corresponden a viviendas en ejecución, que están en distintos etapas de desarrollo, y otras 205 que ya están terminadas o entregadas a sus familias, como lo ocurrido este jueves en Canal Chacao.

En el detalle de estas cifras se puede señalar que hay otras 764 se encuentran con un avance al 25% de avance físico; 27 viviendas se encuentran de un 25 a un 50%; 42 viviendas se encuentran entre el 50% al 75% y 43 viviendas entre 75 y el 99% de avance.

PURANOTICIA